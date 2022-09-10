Новая техника для ВСУ и подготовка к зиме — Тарас Чмут о том, когда Украина вернет все свои территории

Тарас Чмут — военный аналитик и глава фонда Повернись живим, который занимается сбором средств и закупкой оружия для ВСУ.

Тарас Чмут рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о новом вооружении для украинских военных, перспективах ВСУ на фронте и масштабном наступлении на российских захватчиков.

Новая техника для ВСУ

С последнего — фонд закупил 11 бронированных машин для ВСУ, которые защищают экипаж от взрывных устройств и обломков. Это специальная техника военного назначения, которая может спасать жизнь нашим бойцам.

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Повернись живим сотрудничает с турецкими, европейскими и украинскими производителями вооружения и постоянно ведет переговоры о подписании дальнейших контрактов на поставку оружия в Украину.

Подготовка к зиме и перспективы на фронте

Кроме того, сейчас как Генштаб и Министерство обороны, так и волонтеры активно готовятся к наступлению холодов.

В украинской армии уже есть часть укомплектованной теплой одежды и обуви. Но значительную часть мы ожидаем от западных партнеров, которые обязались закрыть эти потребности.

А еще зима — это вызов для обеих сторон войны, ведь она значительно усложняет ведение боевых действий.

В первую очередь, это ограничение работы артиллерии и авиации, а это главное средство нанесения огневого поражения по противнику. Из-за ухудшения погодных условий ухудшается видимость, то есть точность применения оружия.

Темпы наступления замедляются. Поэтому осенний период не очень благоприятен для активных боевых действий, но это не значит, что они останавливаются, — объясняет Чмут.

По его словам, более активной будет работа снайперов и разведки. Зимой война может носить более позиционный характер.

А вот весной 2023 года, надеется благотворитель, возможно, ВСУ смогут пойти в большое наступление на россиян и вернуть свои территории в пределах границ 1991 года.

ВСУ каждый день приближают день победы Украины. Они действуют осторожно, но четко для освобождения нашей земли от русских боевиков. Карта боевых действий в Украине наглядно это показывает. Убедись и ты!

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