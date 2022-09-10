Актуальная карта боевых действий в Украине 10 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Украина продолжает свою героическую борьбу против средневековых имперских посягательств России на суверенное государство.

На сегодняшний день известно о том, что украинские военные успешно отбили атаки захватчиков в районах Константиновки, Прудянки, Вернополья, Зайцево, Авдеевки и других населенных пунктов.

ВСУ каждый день приближают день победы Украины. А вот мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны отмечает, что ВСУ освободили около 2500 кв. км в Харьковской области.

Аналитики считают, что украинские военные вышли к окраинам Купянска и наступают на Изюм, где, вероятно, могут в ближайшее время разорвать наземные линии связи.

Кроме того, по их данным, украинская армия продвинулась севернее Грушевки в сторону материально-технического центра России в Большом Бурлуке.

В ответ на эффективные украинские операции РФ направляет ресурсы в Харьковскую область.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Пруд, Барвинок и Белогорка.

Противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запсилье, Ходыно, Миропольское и Великий Прикол Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Гай Черниговской области и Стукаловка, Запсилье, Ходыно, Миропольское и Великий Прикол Сумской области; на Харьковском направлении — в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

направлении — в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка; на Славянском направлении — в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

направлении — в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского; на Краматорском направлении — неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

направлении — неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки; на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

направлении — в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое; на Авдеевском направлении — в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

направлении — в районах Авдеевки, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Песков; на Новопавловском направлении — неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки;

направлении — неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки; на Запорожском направлении — в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя;

направлении — в районах Новоандреевки, Орехова, Новоданиловки и Новополя; на Южнобужском направлении — вдоль линии столкновения.

ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

В течение суток украинская авиация нанесла более десяти ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск нанесли удары по:

трех пунктах управления врага;

понтонной переправе;

28 объектах сосредоточения живой силы и боевой техники, в том числе складов с боеприпасами и огневых позиций артиллерии противника.

Сейчас в Украине приступили к обучению воинов ВСУ с западными партнерами. Это лишь один пример того, как солидарные демократические государства помогают нашей стране победить наглое российское вторжение.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о поддержке Украины США и Европы. Читай, кто остается главным локомотивом снабжения нам оружия.

Главное фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

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