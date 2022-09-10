Актуальная карта боевых действий в Украине 10 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Украина продолжает свою героическую борьбу против средневековых имперских посягательств России на суверенное государство.
На сегодняшний день известно о том, что украинские военные успешно отбили атаки захватчиков в районах Константиновки, Прудянки, Вернополья, Зайцево, Авдеевки и других населенных пунктов.
ВСУ каждый день приближают день победы Украины. А вот мирному населению следует заботиться о своей безопасности и знать о потенциально опасных направлениях.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны отмечает, что ВСУ освободили около 2500 кв. км в Харьковской области.
Аналитики считают, что украинские военные вышли к окраинам Купянска и наступают на Изюм, где, вероятно, могут в ближайшее время разорвать наземные линии связи.
Кроме того, по их данным, украинская армия продвинулась севернее Грушевки в сторону материально-технического центра России в Большом Бурлуке.
Кроме того, по их данным, украинская армия продвинулась севернее Грушевки в сторону материально-технического центра России в Большом Бурлуке.
В ответ на эффективные украинские операции РФ направляет ресурсы в Харьковскую область.
Фото: ISW
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение текущих суток враг нанес более 12 ракетных и более 12 авиационных ударов по объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Пруд, Барвинок и Белогорка.
Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Старовировка, Юрьевка, Темировка, Терновые Поды, Сухой Пруд, Барвинок и Белогорка.
Противник обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.
ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.
В течение суток украинская авиация нанесла более десяти ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере 2 БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск нанесли удары по:
Сейчас в Украине приступили к обучению воинов ВСУ с западными партнерами. Это лишь один пример того, как солидарные демократические государства помогают нашей стране победить наглое российское вторжение.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о поддержке Украины США и Европы. Читай, кто остается главным локомотивом снабжения нам оружия.
Главное фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
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