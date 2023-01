Пам’ятаємо та дякуємо: десять світових зірок, які відвідали Україну під час війни

Відтоді, як Україна витримала російську навалу та не склала зброю попри величезний тиск ворога — наша держава стала манити до себе багато світових політиків та зірок Голлівуду.

Така підтримка світової спільноти є неоціненною для українського народу. Спробуймо згадати десятьох найвідоміших зірок, які відвідали Україну під час війни.

Попри активні бойові дії та ракетні обстріли голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала в Київ на початку серпня 2022 року.

Вона відвідала дитячу лікарню Охматдит у столиці. Також під час свого візиту акторка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Згодом світова зірка також поїхала до Ірпеня, аби на власні очі побачити, що зробили росіяни в українських мирних містах. Детальніше про її приїзд ми писали в нашому іншому матеріалі, тож звідти можеш дізнатися всі подробиці.

Всесвітньовідомий астронавт NASA Скотт Келлі зібрав півмільйона доларів для України. 27 листопада о шостій ранку він зійшов із потяга на київському вокзалі й уже за кілька годин був в Охматдиті. Там відвідав дітей, постраждалих від війни.

А ще він побував в Ірпені.

Небезпечні місця, які водночас сповнені українською історією, заманили до Ірпеня та Макарова й відомого американського актора та стенд-ап коміка Бена Стіллера. До України він приїхав наприкінці червня.

У своєму Telegram президент України Володимир Зеленський тоді написав: українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

Сам актор приїхав як посол доброї волі ООН, а у своїх соціальних мережах висловив солідарність із тими людьми, які внаслідок російської загрози вимушено покинули власні домівки.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU