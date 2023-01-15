Пам’ятаємо та дякуємо: десять світових зірок, які відвідали Україну під час війни

Відтоді, як Україна витримала російську навалу та не склала зброю попри величезний тиск ворога — наша держава стала манити до себе багато світових політиків та зірок Голлівуду.

Така підтримка світової спільноти є неоціненною для українського народу. Спробуймо згадати десятьох найвідоміших зірок, які відвідали Україну під час війни.

Джессіка Честейн

Попри активні бойові дії та ракетні обстріли голлівудська акторка Джессіка Честейн приїхала в Київ на початку серпня 2022 року.

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Вона відвідала дитячу лікарню Охматдит у столиці. Також під час свого візиту акторка зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Згодом світова зірка також поїхала до Ірпеня, аби на власні очі побачити, що зробили росіяни в українських мирних містах. Детальніше про її приїзд ми писали в нашому іншому матеріалі, тож звідти можеш дізнатися всі подробиці.

Скотт Келлі

Всесвітньовідомий астронавт NASA Скотт Келлі зібрав півмільйона доларів для України. 27 листопада о шостій ранку він зійшов із потяга на київському вокзалі й уже за кілька годин був в Охматдиті. Там відвідав дітей, постраждалих від війни.

А ще він побував в Ірпені.

Я справді вірю в підтримку України проти російської агресії. Це важливо не лише для українців, а й для людей в усьому світі. Ми усі колективно відбиваємо удар Росії.

Бен Стіллер

Небезпечні місця, які водночас сповнені українською історією, заманили до Ірпеня та Макарова й відомого американського актора та стенд-ап коміка Бена Стіллера. До України він приїхав наприкінці червня.

У своєму Telegram президент України Володимир Зеленський тоді написав: українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч.

Сам актор приїхав як посол доброї волі ООН, а у своїх соціальних мережах висловив солідарність із тими людьми, які внаслідок російської загрози вимушено покинули власні домівки.

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU — Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022

Анджеліна Джолі

Чи найнеочікуваніший та найвідоміший візит до України світової зірки нанесла Анджеліна Джолі. Акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ прибула до Львова наприкінці квітня 2022 року.

Відомо, що до України Анджеліна Джолі приїхала з особистої ініціативи, і ООН не має жодного стосунку до цього візиту, — про це заявляв офіційний представник ООН Метт Солтмарш.

Під час цієї поїздки акторка відвідала у лікарні дітей, що постраждали внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську.

Жахливо бачити дітей, які платять за це втраченими життям та пошкодженням здоров’ям, — заявляла Анджеліна.

Акторка підтримує Україну від 24 лютого та систематично публікує у своїх соціальних мережах дописи, що привертають увагу світової спільноти до війни в Україні.

Шон Пенн

Також Львів прийняв й знаменитого американського актора та режисера Шона Пенна — він приїздив на початку війни.

Шон Пенн є засновником благодійної організації, тож його приїзд мав на меті допомогти українським біженцям. Актор давно підтримував Україну, а 24 лютого він саме перебував у Києві: він готувався до фільмування документального фільму про російську агресію.

Пенн також закликав кінокіноакадемію дати слово Зеленському під час вручення Оскара у 2022 році.

Девід Леттерман

Популярний американський ведучий Девід Леттерман приїхав до України досить нещодавно. Мав на меті взяти в українського президента інтерв’ю, яке уже вийшло на Netflix як епізод шоу Мій новий гість.

А ще він побачився з українським стенд-ап коміком Антоном Тимошенком.

Жан-Клод Ван Дамм

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм відвідав Україну у грудні.

Ван Дамм зустрівся з українськими захисниками та, позуючи з ними, актор двічі прокричав Слава Україні.

Еллі Голдінг

Влітку цього року відома британська виконавиця Еллі Голдінг приїхала до Києва, щоб взяти участь в ініційованому Оленою Зеленською саміті перших леді та джентльменів.

Вона також зустрілася з Володимиром Зеленським та заспівала Ой у лузі червона калина із Дмитром Шуровим.

Енні Лейбовіц

Одна з найвідоміших фотографинь Енні Лейбовіц прибула до столиці України влітку. Тоді її помітили у закладі харчування.

Згодом стало відомо, що американська фотографиня зробила обличчям американського Vogue першу леді України Олену Зеленську.

Коли фото облетіли весь світ, мережа вибухнула коментарями про “нежіночу” позу Зеленської на обкладинці. А ще через трохи — фото інших жінок, які підтримали першу леді.

Лієв Шрайбер

Американський актор, режисер та сценарист Лієв Шрайбер не лише підтримує українців із перших днів повномасштабного вторгнення, але й наважився приїхати на землю своїх предків, щоб допомагати у темні часи побачити світло.

Чоловік не лише відвідав воєнну країну, а й організовує збори на підтримку нашої армії та цивільних жителів.

Про збір на генератори від Лієва Шрайбера ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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