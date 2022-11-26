День благодарения для Украины: Лиев Шрайбер объявил сбор на генераторы для наших медиков

Кажуть — гуртом можна здолати всі негаразди. Зараз світова спільнота, відомі зірки та політики також намагаються внести свою частину до української перемоги. У переддень зими та холодів найбільше Україна потребує генераторів — для військових, лікарів та тилу. Відомий американський актор і амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 Лієв Шрайбер оголосив збір на генератори.

Збір орієнтований саме на лікарні: вони допоможуть медичним закладам функціонувати під час відключень електропостачання в Україні.

Актор також каже: він вдячний українцям за таку невпинну боротьбу та за те, що саме Україна нагадала усьому світові, як треба берегти та захищати свої свободу та права.

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— Найкраща вдячність — це реальна підтримка. Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями з першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя.

Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити — це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу, — зазначає Шрайбер.

Що відомо про збір UNITED24 та Лієва Шрайбера

Генератори, які закуплять на зібрані кошти, розвезуть та встановлять у тих лікарнях, які є найвразливішими до відключень електроенергії. Тобто навіть під час блекауту в країні медики зможуть надавати допомогу та рятувати життя українцям.

Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич висловила свою вдячність актору Лієву Шрайберу та наголосила, якою необхідною для українських медиків є ця допомога.

— Медикам потрібна електроенергія для лікування і порятунку пацієнтів. Щоб забезпечити безперебійну роботу медичних закладів в умовах екстрених і планових відключень світла, наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності.

І ми дуже вдячні Лієву Шрайберу за підтримку та цей важливий збір, і кожному донору за внески, які повертають світло не тільки в наші лікарні, але й в наші серця.

На меті благодійного збору — зібрати $100 тисяч. Зараз зібрано майже $39 тисяч. Доєднатися до збору коштів на закупівлю генераторів в українські медзаклади може кожен охочий на сайті платформи UNITED24.

Світ не втомився нам допомагати, і такі ініціативи — підтвердження цьому. Координаторка UNITED24 Ярослава Гресь раніше розповідала, як працює благодійна організація під час війни.

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