Світ втомився нам допомагати? Ярослава Гресь розповіла про роботу президентської ініціативи United 24

$62 млн вдалося зібрати в межах президентської ініціативи United 24. Це гроші, які йдуть на підтримку України, військові потреби та гуманітарну справу.

Амбасадорами цієї платформи стали Андрій Шевченко та Еліна Світоліна. Координаторка проекту United 24 Ярослава Гресь розповіла про поставлені цілі на сьогодні — це два мільярди гривень.

Нинішню суму вдалося зібрати лише за півтора місяця, оскільки United 24 було запущено у травні цього року.

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Ярослава зазначила також, що з кожним днем міжнародна зацікавленість у допомозі фонду послаблюється, але той результат, який він отримує зараз, є прийнятним.

Цю роботу ми виконуємо 24/7 для того, щоб бути корисними своїй країні; для того, щоб допомогти ЗСУ, медикам. Для того, щоб мати можливість відбудовувати Україну, — зазначила сказала Ярослава Гресь.

Долучитися до підтримки ініціативи United 24 можна тут.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як українці перевиконали план збору коштів на Байрактари.