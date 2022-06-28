Мир устал нам помогать? Ярослава Гресь рассказала о работе президентской инициативы United 24

$62 млн удалось собрать в рамках президентской инициативы United 24. Это деньги, которые пойдут на поддержку Украины, военные нужды и гуманитарные нужды.

Амбассадорами этой платформы стали Андрей Шевченко и Элина Свитолина. Координатор проекта United 24 Ярослава Гресь рассказала о поставленных целях на сегодня — это два миллиарда гривен.

Нынешнюю сумму удалось собрать всего за полтора месяца, поскольку United 24 была запущена в мае этого года.

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Ярослава также отметила, что с каждым днем ​​международная заинтересованность в помощи фонду ослабевает, но тот результат, который он получает сейчас, приемлемый.

Эту работу мы выполняем 24/7 для того, чтобы быть полезными своей стране; для того, чтобы помочь ВСУ, медикам. Для того чтобы иметь возможность восстанавливать Украину, — сообщила Ярослава Гресь.

Присоединиться к поддержке инициативы United 24 можно здесь.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцы перевыполнили план сбора средств на Байрактары.