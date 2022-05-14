Усе краще, ніж могло бути! Голова фонду Повернись живим про ситуацію на Донбасі та Харківщині

Нещодавно почали надходити позитивні для України новини зі східного фронту. Метр за метром українські військові звільняють окуповані села Харківщини.

Голова фонду Повернись живим Тарас Чмут розповів в ефірі телемарафону про ситуацію на Ізюмському напрямку, півдні та Донбасі.

Ситуація в Харківській області

Російській Федерації не вдалось досягнути успіху у спробах прориву оборони на східному напрямку. На певних ділянках фронту Збройні сили намагаються перейти в контрнаступ, звільняючи території. Але про тотальну перевагу та очищення української землі говорити ще рано, — говорить Чмут.

На його думку, поки що потрібно зберігати стриманий оптимізм, але вже в короткостроковій перспективі (йдеться про тижні чи місяць) на цьому напрямку можуть бути гарні новини для українців.

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Позитивні зрушення можна пояснити активним волонтерським рухом та допомогою західних партнерів, зокрема надходженням нової артилерії та інших протитанкових переносних засобів та ракет.

Що відбувається на Луганщині

Усе краще, ніж могло бути! Ми зупинили плани ворога. На жаль, доволі високою ціною. Наразі вони (росіяни — ред.) вчергове не змогли реалізувати свого задуму. Якщо все буде добре, то ми перейдемо в контрнаступ, — коментує Чмут.

Це можливо за умови продовження підтримки Заходу грошима та зброєю.

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Як справи на південному фронті

У жодної зі сторін на даному етапі недостатньо сил і засобів для переходу в повномасштабний наступ. Росіяни зосередились на Луганщині та Донеччині, зокрема на Маріуполі.

Відповідно на інших ділянках вони займаються більше позиційною війною. У зв’язку з цим українські сили також зосереджуються на Донбасі, аби відбивати постійні атаки рашистів.

Спритність і технологічність — це те, що кажуть про українську армію не лише союзники, а й вороги. Дивись, що таке аеророзвідка та як вона працює в Україні на війні з Росією.