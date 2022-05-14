Всё лучше, чем могло быть! Глава фонда Повернись живим о ситуации на Донбассе и Харьковской области

Недавно начали поступать позитивные новости с восточного фронта. Метр за метром украинские военные освобождают оккупированные села Харьковской области.

Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут рассказал в эфире телемарафона о ситуации на Изюмском направлении, юге и Донбассе.

Ситуация в Харьковской области

Российской Федерации не удалось добиться успеха в попытках прорыва обороны на восточном направлении. На некоторых участках фронта Вооруженные силы пытаются перейти в контрнаступление, освобождая территории. Но о тотальном преимуществе и очищении украинской земли говорить еще рано, — говорит Чмут.

По его мнению, пока нужно сохранять сдержанный оптимизм, но уже в краткосрочной перспективе (речь идет о неделях или месяце) на этом направлении могут быть хорошие новости для украинцев.

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Положительные сдвиги можно объяснить активным волонтерским движением и помощью западных партнеров, в частности, поступлением новой артиллерии и других противотанковых переносных средств и ракет.

Что происходит в Луганской области

Всё лучше, чем могло быть! Мы остановили планы врага. К сожалению, достаточно высокой ценой. Пока что они (россияне — ред.) в очередной раз не смогли реализовать свой замысел. Если все будет хорошо, мы перейдем в контрнаступление, — комментирует Чмут.

Это возможно при продолжении поддержки Запада деньгами и оружием.

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Как дела на южном фронте

Ни у одной из сторон на данном этапе недостаточно сил и средств для перехода в полномасштабное наступление. Россияне сосредоточились на Луганской и Донецкой областях, в частности на Мариуполе.

Соответственно, на других участках они занимаются более позиционной войной. В связи с этим украинские силы также сосредотачиваются на Донбассе, чтобы отражать постоянные атаки рашистов.

Ловкость и технологичность — это то, что говорят об украинской армии не только союзники, но и враги. Смотри, что такое аэроразведка и как она работает в Украине на войне с Россией.