Символ несокрушимости: стартовала продажа последней партии браслетов из довоенной Азовстали

Азовсталь навеки осталась в украинской генетической памяти: как символ мужества, несокрушимости. Несокрушимые, потому что из стали — из Азовстали.

Эта несгибаемость вшита в тело каждого украинца, но теперь ее можно еще и украсить: стартовала продажа последнего тиража браслетов из легендарной Азовстали. Браслеты изготовили из 17-метровых стальных букв Верю в ВСУ, стоявших у подножия самого большого прапора Украины.

Таким образом организаторы проекта хотят разделить среди тысяч людей веру в Вооруженные силы Украины.

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Где купить браслет из Азовстали

Браслет из последней партии стали завода можно приобрести не только в Украине, но и в Канаде, США и Европе. Стоит один браслет 1500 грн: вся сумма от продажи будет перенаправлена ​​на флот морских дронов.

Известно, что первые десять тысяч браслетов продали всего за девять часов, а дополнительный тираж в 20 тысяч разлетелся по миру уже через двое суток.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорит, что эти браслеты уже успели стать легендой по всему миру.

— Их дарят украинским военным и иностранным дипломатам, их носят звезды кино и спорта, банкиры и айтишники, взрослые и дети. В течение месяца мы получали со всего мира тысячи запросов, когда будет еще один тираж, и рады объявить, что с сегодняшнего дня последний тираж Азовсталь. Символ несокрушимости есть в продаже.

Мы не можем сказать точное количество браслетов, ведь их изготовляют только из букв Верю в ВСУ буквально в режиме реального времени.

Не только прочувствовать, но и увидеть то, что происходило на Азовстали: читай в нашем материале о недавней фотовыставке о событиях на заводе в Мариуполе.

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