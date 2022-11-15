Символ незламності: стартував продаж останньої партії браслетів з довоєнної Азовсталі

Азовсталь навіки залишилася в українській генетичній пам’яті: як символ мужності, незламності. Незламні, бо зі сталі — з Азовсталі.

Ця незламність вшита в тіло кожного українця, але тепер її можна ще й прикрасити: стартував продаж останнього накладу браслетів з легендарної Азовсталі. Браслети виготовили з 17-метрових сталевих літер Вірю в ЗСУ, які стояли біля підніжжя найбільшого прапора України.

У такий спосіб організатори проекту хочуть розділити поміж тисяч людей віру в Збройні сили України.

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Де купити браслет з Азовсталі

Браслет з останньої партії сталі заводу можна придбати не лише в Україні, а у Канаді, США та Європі. Коштує один браслет 1500 грн: усю суму від продажу перенаправлять на флот морських дронів.

Відомо, що перші десять тисяч браслетів продали всього за дев’ять годин, а додатковий наклад у 20 тисяч розлетівся світом уже за дві доби.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров каже, що ці браслети вже встигли стати символом незламності українського народу у всьому світі.

— Їх дарують українським військовим та іноземним дипломатам, їх носять зірки кіно та спорту, банкіри та айтівці, дорослі та діти. Протягом місяця ми отримували з усього світу тисячі запитів, коли буде ще один наклад, і раді оголосити, що відсьогодні останній наклад Азовсталь. Символ незламності є в продажі.

Ми не можемо сказати точну кількість браслетів, адже їх виготовляють тільки з літер Вірю в ЗСУ буквально в режимі реального часу.

Не лише відчути, а й побачити те, що відбувалося на Азовсталі: читай у нашому матеріалі про нещодавню фотовиставку про події на заводі у Маріуполі.

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