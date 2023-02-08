Успішні акторки, співачки та бізнесвумен: зірки, які рано стали мамами

Для багатьох жінок бути мамою це велике щастя. Проте материнство має багато викликів, особливо у молодому віці, коли ти намагаєшся побудувати кар’єру та не втратити свою популярність, роботу чи бізнес.
Світові та українські жінки є прикладом того, як можна поєднувати ці дві сфери й бути успішними. Ми розповімо про зірок, які стали мамами у молодому віці.
Акторка Вупі Голдберг, відома за фільмами Дій, сестро, Привид, Злови мене, Санта Клаус, стала мамою у 18 років. Перед цим вона мала складний рік. У 17 років покинула школу та втрапила у наркотичну залежність. Але подолати це Вупі допоміг перший чоловік. Саме від нього вона народила свою першу та єдину дочку Алекс.
Проте материнство не завадило їй розвивати свою акторську кар’єру. Вона отримала не одну престижну нагороду, серед яких Оскар, Греммі, Еммі та Тоні.
Проте материнство не завадило їй розвивати свою акторську кар’єру. Вона отримала не одну престижну нагороду, серед яких Оскар, Греммі, Еммі та Тоні.
Крім цього, Вупі Голдберг у доволі молодому віці стала бабусею — у 34 роки, а прабабусею — у 58 років.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WhoopiGoldberg (@whoopigoldberg)
Публикация от WhoopiGoldberg (@whoopigoldberg)
Наймолодша сестра з родини Кардаш’ян стала не тільки першою молодою дівчиною з мільярдними статками, а й мамою — вже навіть двічі.
Молода бізнесвумен завагітніла у 19 років. Дівчина та її родина старанно приховували цю новину, адже Кайлі не хотіла це розголошувати. У 20 років вона народила свою першу дитину — доньку Стормі — від американського репера Тревіса Скотта.
Фото: kyliejenner / Instagram
Материнство не завадило Кайлі вести бізнес. Ба більше! Вона створила лінійку декоративної косметики, присвячену Стормі, та лінійку дитячого догляду. Продукти з обох лінійок мали значний успіх.
А в лютому 2022 року у Кайлі та Тревіса народився син.
Батьки довго не могли визначитися з іменем для сина. Спершу його назвали Вульф, але потім пара передумала. Згодом Кайлі розповіла, що назвали сина Ер. Нещодавно малюку виповнився рік. Навіть двоє дітей не заважають Кайлі успішно вести свій бізнес.
Акторка Софія Вергара, відома за Американською сімейкою та Красунею в бігах, народила сина Маноло у 19 років. Батьком хлопчика став шкільний коханий. На жаль, за рік пара розлучилася. Це сильно ускладнило кар’єру акторки-початківиці. Складно було бути матір’ю-одиначкою у молодому віці.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)
Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)
Попри усі труднощі, Софія змогла реалізуватися як мама і як кінозірка. Зараз син Софії з’являється з мамою на червоних доріжках та підтримує її. Вони навіть разом проводять час на зйомках.
Акторка Різ Візерспун одружилася зі своїм чоловіком Раяном Філіппом лише за три місяці до того, як з’явилася на світ їхня перша дочка Ава. Різ було 23 роки, її акторська кар’єра лише набирала обертів. Попри усі побоювання, материнство не завадило будувати успішну кар’єру.
У своєму арсеналі вона має нагороди Оскар, Золотий глобус, BAFTA Awards, Еммі та інші. Знялася у десятках фільмів та має мільйони фанатів.
У своєму арсеналі вона має нагороди Оскар, Золотий глобус, BAFTA Awards, Еммі та інші. Знялася у десятках фільмів та має мільйони фанатів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)
Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)
Зірка 2000-х співачка Брітні Спірс вперше народила у 23 роки, а за два роки вже мала другого сина.
З батьком хлопчиків — танцюристом Кевіном Федерлайном — Брітні одружилася після трьох місяців знайомства. Але пара розлучилася, коли старшому хлопчику було трохи більше як рік, а молодшому взагалі кілька місяців. Після цього у Брітні почалися складні часи, вона опинилася у реабілітаційному центрі, а колишній чоловік заборонив бачити дітей.
Зараз Брітні знайшла нове кохання, повертає свою кар’єру та стосунки з синами.
Зараз Брітні знайшла нове кохання, повертає свою кар’єру та стосунки з синами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от River Red (@britneyspears)
Публикация от River Red (@britneyspears)
Супермодель Тіна Кунакі стала мамою у 22 роки. Батьком донечки став актор Венсан Кассель. Дівчинка Амазоні народилася у пари у 2019 році. Проте Тіна не показувала доньку два роки та й взагалі рідко говорить про материнство публічно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tinakunakey (@tinakunakey)
Публикация от tinakunakey (@tinakunakey)
Телеведуча Катя Осадча народила першого сина Іллю у 19 років. Батьком хлопчика став депутат Олег Поліщук. Згодом Катя Осадча розлучилася з чоловіком, але дуже пишається своїм сином. Він уже студент університету.
Материнство не завадило Каті будувати кар’єру на телебачені та стати однією з найуспішніших телеведучих України. Зараз вона одружена з колегою — ведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує двох синів — Івана і Данила.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Співачка Надія Мейхер вперше стала мамою у 20 років. Батьком її первістка Ігоря став бізнесмен Олександр Ліщенко. Згодом стосунки пари закінчилися, але з часом Надія знайшла нове кохання. Вона стала багатодітною мамою та народила ще двох доньок — Анну та Марію — від бізнесмена Михайла Уржумцева.
Надія Мейхер продовжувала свою кар’єру співачки, також була телеведучою та навіть пробувала себе в акторській сфері.
Надія Мейхер продовжувала свою кар’єру співачки, також була телеведучою та навіть пробувала себе в акторській сфері.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadia Meiher (@nadyameiher)
Публикация от Nadia Meiher (@nadyameiher)
Українська співачка народила першу дитину в 16 років. Вона довго не наважувалася розповісти про це зірковій мамі Ніні Матвієнко. Проте Ніна підтримала свою дочку і дозволила вийти заміж за хлопця, з яким вона зустрічалася.
Тоня пробула у шлюбі десять років, але пара розлучилася. Співачка вийшла заміж за колегу Арсена Мірзояна, у подружжя є спільна дочка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)
Українська акторка та перша Холостячка Ксенія Мішина народила сина Платона у 22 роки.
Вона розповідала, що мала багато труднощів раннього материнства. Їй було складно виховувати сина, зокрема через збитий режим. Адже діти прокидаються серед ночі та багато вередують.
Попри складнощі, Ксенія впоралася з проблемами та стала популярною акторкою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna ???????? (@misha.k.ua)
Публикация от Kseniia Mishyna ???????? (@misha.k.ua)
Багато світових зірок підтримують Україну та збирають кошти для ЗСУ та переселенців. Раніше ми розповідали про зірок, які відвідали Україну від початку повномасштабного вторгнення.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: misha.k.ua, kyliejenner, reesewitherspoon / Instagram