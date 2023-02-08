Успішні акторки, співачки та бізнесвумен: зірки, які рано стали мамами

Для багатьох жінок бути мамою це велике щастя. Проте материнство має багато викликів, особливо у молодому віці, коли ти намагаєшся побудувати кар’єру та не втратити свою популярність, роботу чи бізнес.

Світові та українські жінки є прикладом того, як можна поєднувати ці дві сфери й бути успішними. Ми розповімо про зірок, які стали мамами у молодому віці.

Світові зірки, що рано стали мамами

Вупі Голдберг

Акторка Вупі Голдберг, відома за фільмами Дій, сестро, Привид, Злови мене, Санта Клаус, стала мамою у 18 років. Перед цим вона мала складний рік. У 17 років покинула школу та втрапила у наркотичну залежність. Але подолати це Вупі допоміг перший чоловік. Саме від нього вона народила свою першу та єдину дочку Алекс.

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Проте материнство не завадило їй розвивати свою акторську кар’єру. Вона отримала не одну престижну нагороду, серед яких Оскар, Греммі, Еммі та Тоні.

Крім цього, Вупі Голдберг у доволі молодому віці стала бабусею — у 34 роки, а прабабусею — у 58 років.

Кайлі Дженнер

Наймолодша сестра з родини Кардаш’ян стала не тільки першою молодою дівчиною з мільярдними статками, а й мамою — вже навіть двічі.

Молода бізнесвумен завагітніла у 19 років. Дівчина та її родина старанно приховували цю новину, адже Кайлі не хотіла це розголошувати. У 20 років вона народила свою першу дитину — доньку Стормі — від американського репера Тревіса Скотта.

Материнство не завадило Кайлі вести бізнес. Ба більше! Вона створила лінійку декоративної косметики, присвячену Стормі, та лінійку дитячого догляду. Продукти з обох лінійок мали значний успіх.

А в лютому 2022 року у Кайлі та Тревіса народився син.

Батьки довго не могли визначитися з іменем для сина. Спершу його назвали Вульф, але потім пара передумала. Згодом Кайлі розповіла, що назвали сина Ер. Нещодавно малюку виповнився рік. Навіть двоє дітей не заважають Кайлі успішно вести свій бізнес.

Софія Вергара

Акторка Софія Вергара, відома за Американською сімейкою та Красунею в бігах, народила сина Маноло у 19 років. Батьком хлопчика став шкільний коханий. На жаль, за рік пара розлучилася. Це сильно ускладнило кар’єру акторки-початківиці. Складно було бути матір’ю-одиначкою у молодому віці.

Попри усі труднощі, Софія змогла реалізуватися як мама і як кінозірка. Зараз син Софії з’являється з мамою на червоних доріжках та підтримує її. Вони навіть разом проводять час на зйомках.

Різ Візерспун

Акторка Різ Візерспун одружилася зі своїм чоловіком Раяном Філіппом лише за три місяці до того, як з’явилася на світ їхня перша дочка Ава. Різ було 23 роки, її акторська кар’єра лише набирала обертів. Попри усі побоювання, материнство не завадило будувати успішну кар’єру.

У своєму арсеналі вона має нагороди Оскар, Золотий глобус, BAFTA Awards, Еммі та інші. Знялася у десятках фільмів та має мільйони фанатів.

Брітні Спірс

Зірка 2000-х співачка Брітні Спірс вперше народила у 23 роки, а за два роки вже мала другого сина.

З батьком хлопчиків — танцюристом Кевіном Федерлайном — Брітні одружилася після трьох місяців знайомства. Але пара розлучилася, коли старшому хлопчику було трохи більше як рік, а молодшому взагалі кілька місяців. Після цього у Брітні почалися складні часи, вона опинилася у реабілітаційному центрі, а колишній чоловік заборонив бачити дітей.

Зараз Брітні знайшла нове кохання, повертає свою кар’єру та стосунки з синами.

Тіна Кунакі

Супермодель Тіна Кунакі стала мамою у 22 роки. Батьком донечки став актор Венсан Кассель. Дівчинка Амазоні народилася у пари у 2019 році. Проте Тіна не показувала доньку два роки та й взагалі рідко говорить про материнство публічно.

Українські зірки, що рано стали мамами

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча народила першого сина Іллю у 19 років. Батьком хлопчика став депутат Олег Поліщук. Згодом Катя Осадча розлучилася з чоловіком, але дуже пишається своїм сином. Він уже студент університету.

Материнство не завадило Каті будувати кар’єру на телебачені та стати однією з найуспішніших телеведучих України. Зараз вона одружена з колегою — ведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує двох синів — Івана і Данила.

Надія Мейхер

Співачка Надія Мейхер вперше стала мамою у 20 років. Батьком її первістка Ігоря став бізнесмен Олександр Ліщенко. Згодом стосунки пари закінчилися, але з часом Надія знайшла нове кохання. Вона стала багатодітною мамою та народила ще двох доньок — Анну та Марію — від бізнесмена Михайла Уржумцева.

Надія Мейхер продовжувала свою кар’єру співачки, також була телеведучою та навіть пробувала себе в акторській сфері.

Тоня Матвієнко

Українська співачка народила першу дитину в 16 років. Вона довго не наважувалася розповісти про це зірковій мамі Ніні Матвієнко. Проте Ніна підтримала свою дочку і дозволила вийти заміж за хлопця, з яким вона зустрічалася.

Тоня пробула у шлюбі десять років, але пара розлучилася. Співачка вийшла заміж за колегу Арсена Мірзояна, у подружжя є спільна дочка.

Ксенія Мішина

Українська акторка та перша Холостячка Ксенія Мішина народила сина Платона у 22 роки.

Вона розповідала, що мала багато труднощів раннього материнства. Їй було складно виховувати сина, зокрема через збитий режим. Адже діти прокидаються серед ночі та багато вередують.

Попри складнощі, Ксенія впоралася з проблемами та стала популярною акторкою.

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Фото: misha.k.ua, kyliejenner, reesewitherspoon / Instagram