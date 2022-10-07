Віддали резиденції та власні домівки: відомі люди, які прихистили українських біженців у себе

Війна показала, що наш світ ще не втратив уміння любити та допомагати. Через обставини мільйони українських біженців змушені були шукати прихистку в інших країнах.

На щастя, багато людей за кордоном та в нашій Україні прихистили українців у своїх домівках. Серед них і відомі режисери, політики та актори.

Відомі люди, які прихистили українських біженців

Серед найвідоміших вітчизняних знаменитостей, хто прийняв вигнаних війною з рідного дому українців, можемо знайти телеведучу Лесю Нікітюк. Загалом Нікітюк прихистила у своєму будинку та притулку понад 3000 переселенців.

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Так, у притулку Хмельницької області Леся з командою волонтерів розмістили у приміщенні початкової школи майже 3000 вимушених переселенців. Серед них — 320 дітей і 84 тварини.

Український футболіст Андрій Шевченко вдома в Лондоні прихистив дітей-біженців з України. Зокрема, не лише пустив їх у власний дім, а й знайшов житло ще для 150 людей, які вимушено тікали з України. Сам він зізнавався в інтерв’ю для DailyMail, що просто не міг бачити фото з дітьми в Україні, які помирають від бомб.

Я батько чотирьох дітей, і я не можу бачити зображення дітей, які вмирають, вибухи бомб у дитячій лікарні. Я не думаю, що будь-яка людина у світі може витримати це.

Також величезну допомогу надають наші справжні брати та друзі поляки. Президент Польщі Анджей Дуда, окрім візитів до Києва та зустрічей із Володимиром Зеленським, в одній зі своїх резиденцій прихистив українців, які тікали від війни до Польщі. Він також проводить переговори щодо фінансової підтримки українців у країнах ЄС з іншими партнерами.

Перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда майже щодня зустрічається з українцями й допомагає збирати кошти на підтримку біженців.

Польський режисер, продюсер та сценарист Кшиштоф Зануссі прихистив у своїх апартаментах кілька українських сімей. Сам він зізнається, що не міг не пройнятися долею сусіднього народу, бо з власного досвіду пам’ятає, що таке війна.

У своєму будинку режисер та його дружина прихистили шість сімей з України. З часом кілька сімей поїхали далі, до Канади, тому зараз в апартаментах Зануссі лишилося дві сім’ї.

А улюбленець мільйонів, актор Бенедикт Кембербетч, не лише прихистив у себе вдома українську родину, а й допомагає іншим біженцям, сплачуючи за їхнє житло. Від початку повномасштабного вторгнення Бенедикт став активним учасником урядової програми допомозі біженцям з України.

У його будинку живуть українці, деякі з них навіть лікувалися у Британії через травми, що завдала російська агресія.

Світові зірки підтримували Україну ще від перших днів повномасштабної війни Росії проти української нації. Згадай, як свою підтримку висловлювали різні світові знаменитості.

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