Отдали резиденции и собственные дома: известные люди, которые приютили украинских беженцев у себя

Война показала, что наш мир еще не лишился умения любить и помогать. Из-за обстоятельств миллионы украинских беженцев вынуждены были искать убежище в других странах.

К счастью, многие за рубежом и в нашей Украине приютили украинцев в своих домах. Среди них и известные режиссеры, политики и актеры.

Известные люди, приютившие украинских беженцев

Среди самых известных отечественных знаменитостей, кто принял беженцев, можем найти телеведущую Лесю Никитюк. В общей сложности Никитюк приютила в своем доме и приюте более 3000 переселенцев.

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Так, в приюте Хмельницкой области Леся с командой волонтеров разместили в помещении начальной школы почти 3000 вынужденных переселенцев. Среди них — 320 детей и 84 животных.

Украинский футболист Андрей Шевченко дома в Лондоне приютил детей-беженцев из Украины. В частности, не только пустил их в собственный дом, но и нашел жилье еще для 150 человек, вынужденно бежавших из Украины. Сам он признавался в интервью для DailyMail, что просто не мог видеть фото с детьми в Украине, которые умирают от бомб.

Я отец четырех детей, и я не могу видеть изображения умирающих детей, взрывы бомб в детской больнице. Я не думаю, что любой человек в мире может это выдержать.

Также огромную помощь оказывают наши настоящие братья и друзья поляки. Президент Польши Анджей Дуда, кроме визитов в Киев и встреч с Владимиром Зеленским, в одной из своих резиденций приютил украинцев, бежавших от войны в Польшу. Он также проводит переговоры по финансовой поддержке украинцам в странах ЕС с другими партнерами.

Первая леди Польши Агата Корнгаузер-Дуда почти каждый день встречается с украинцами и помогает собирать средства в поддержку беженцев.

Польский режиссер, продюсер и сценарист Кшиштоф Занусси, приютил в своих апартаментах несколько украинских семей. Сам он признается, что очень проникся судьбой соседнего народа, ибо из собственного опыта помнит, что такое война.

В своем доме режиссер и его жена приютили шесть семей из Украины. Со временем несколько семей поехали дальше, в Канаду, поэтому сейчас в апартаментах Занусси осталось две семьи.

А любимец миллионов актер Бенедикт Кембербетч не только приютил у себя дома украинскую семью, но и помогает другим беженцам, оплачивая их жилье. С начала полномасштабного вторжения Бенедикт стал активным участником правительственной программы помощи беженцам из Украины.

В его доме живут украинцы, некоторые из них даже лечились в Британии из-за травм, нанесенных российской агрессией.

Мировые звезды поддерживали Украину с первых дней полномасштабной войны России против украинской нации. Вспомни, как свою поддержку выражали разные мировые знаменитости.

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