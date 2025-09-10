Скільки років сину Тіни Кароль і чим він зараз займається

Важко знайти на українському шоу-біз небосхилі яскравішу зірку, ніж Тіна Кароль. Талановита, харизматична, з потужним вокалом, вона завойовує серця глибиною почуттів і емоційною щирістю.

У цих емоціях звучить її особистий досвід: Тіна пережила величезний біль — онкологія рано забрала коханого чоловіка. І водночас їй довелося розлучитися з семирічним сином Веніаміном.

Скільки років зараз сину Тіни Кароль, як складається його життя за кордоном та свіжі фото з Інстаграму співачки, які неабияк зворушили фанаток, — у нашому матеріалі.

Скільки років сину Тіни Кароль

Тіна Кароль сама виховує свого сина Веніаміна, якому зараз уже 16 років. Хлопець з’явився на світ у 2008 році, коли співачка жила у шлюбі зі своїм продюсером Євгеном Огіром.

На жаль, родинне щастя тривало недовго: у 2013 році Євген пішов з життя через онкологічне захворювання, залишивши Тіну з маленьким сином. Втрата була непоправною, але Тіна взяла на себе відповідальність виховувати Веніаміна так, як того хотів його батько.

Євген Огір мріяв, щоб Веніамін навчався не в Україні, а за кордоном, у Лондоні. І хоча Тіні було надзвичайно важко відпустити семирічного сина в іншу країну та іншу родину, але вона наважилася на цей крок, бо була впевнена, що так правильно.

Хлопець от вже дев’ятий рік навчається у престижній приватній Repton Preparatory School, де навчання обходиться майже у мільйон гривень на рік.

Аби син не забував рідної мови і традицій, Тіна Кароль поселила його не в гуртожитку, а в українській родині, яка живе у Лондоні.

Ким мріє стати 16-річний Веніамін Огір, син Тіни Кароль

Тіна запевняє, що не хотіла б, щоб її хлопчик ріс мажором, і заохочує його багато вчитися і працювати над собою. За її словами, Веніамін виявився надзвичайно здібним і працьовитим. Він відмінно володіє англійською, французькою, іспанською, а українську знає майже досконало, хоча й говорить із легким акцентом.

Крім навчання, він займається музикою — грає на барабанах і фортепіано, танцює, а ще відвідує заняття з дзюдо та фехтування. Його таланти охоплюють і точні науки, і творчі дисципліни.

Співачка виховує сина так, щоб він почувався відповідальним за неї, адже він у сім’ї головний чоловік. Вона пишається тим, що вкладає все можливе в його майбутнє — його освіту та розвиток, і бачить, як її зусилля дають плоди.

Нині Веніамін Огір обрав для себе спеціалізацію в політології, економіці та бізнесі. Він тихий, скромний, розумний і зосереджений на навчанні хлопець — саме таким його хоче бачити зіркова мама.

