Сергій Притула вчетверте став батьком — хто народився у зірковій родині

Телеведучий і шоумен, а нині волонтер та громадський діяч Сергій Притула розповів щасливу новину — він вчетверте став батьком. У родині з’явився хлопчик, якого назвали Марко.

Малюк народився кілька днів тому у Києві. Сергій показав перше фото з сином та розповів деякі деталі про народження дитини.

Сергій Притула вчетверте став батьком

За словами Сергія, Марко народився 1 серпня — у день, коли Київ був у жалобі за загиблими від російської атаки.

— Понад три десятки людей, серед яких п’ятірко дітей… Це той момент, коли ти навіть радість від появи малюка не можеш відчути сповна, бо серце розривається від болю втрати. Бо немає під час такого горя чужих дітей. Це наші діти. Наші сльози. Наш спільний біль, — зауважив волонтер.

Для Притули поява Марка, як і будь-якої іншої дитини в Україні на світ — це подія, яка відбувалася наперекір планам і бажанням ворогів.

— Ми були, ми є, ми будемо. Ми будемо народжуватись попри їхнє бажання нашого зникнення. Будемо співати колискові попри виття сирен.

І, з Божою поміччю, виплекаємо найсильніше покоління українців — загартованих, з хорошою пам’яттю і геном стійкості.

Він подякував дружині Катерині за здійснення спільної мрії та жартівливо відзначив відновлення балансу хлопчиків та дівчаток у родині.

Тепер у Сергія Притули двоє синів та дві доньки: Дмитро (2008 року народження), Соломія (2017), Стефанія (2021) та новонароджений Марко.

— Щасливої долі, Марко! Як би далі не було складно, але ти народився у найкращій країні на планеті Земля. Тож вирости її гідним сином!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

Нещодавно Сергій Притула чесно розповів, за що відчуває провину перед старшим сином Дмитром.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!