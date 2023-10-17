Зірки стали ближчими! У київській гімназії школярів розважають Kalush, Притула та Джамала

Повномасштабна війна в Україні змінила не лише дорослих українців. Фонова небезпека впливає й на українських дітей. Та нині в державі стартувала кампанія психологічної підтримки дітей під час повітряних тривог.

Працює це так: відомі люди, лідери думок, музиканти, співаки, актори та блогери записують відеоролики, які мають розважити, надихнути чи заспокоїти дітей, коли на вулиці лунає сирена, а в бомбосховищі — страшно чи просто нудно.

Усе — силами Фонду Східна Європа та Міністерства освіти та науки України. Зрештою, буває, що зірки особисто спускаються до укриття, аби розважити малечу. Саме це нещодавно трапилося в одній зі столичних шкіл.

Зараз також дивляться

Директор однієї з київських гімназій Євген Поляков каже: бомбосховища обладнані звуковою системою та відеоапаратурою, тож діти дивляться пізнавальні передачі, танцюють та співають. А віднедавна розвагами школярів займається вже не директор гімназії, а українські знаменитості.

Серед них — гурт Kalush, Сергій Притула, Анна Трінчер, Jamala.

У роликах, які записують зірки, є не лише звернення з мотивацією, а й завдання та вправи для дітей. Тут також пропонують й психологічні практики.

Самі діти зізнаються: хоч кампанія стартувала зовсім нещодавно, та для багатьох це й справді стало улюбленими моментами під час тривоги.

Однак про хороший настрій та ментальний стан дитини треба дбати цілодобово. Раніше ми розповідали тобі, як підняти настрій дитині під час війни та що може допомогти батькам у таких ситуаціях.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.