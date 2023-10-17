Звезды стали ближе! В киевской гимназии школьников развлекают Kalush, Притула и Джамала

Полномасштабная война в Украине изменила не только взрослых украинцев. Фоновая опасность оказывает влияние и на украинских детей. И сейчас в государстве стартовала кампания психологической поддержки детей во время воздушных тревог.

Работает это так: известные люди, лидеры мнений, музыканты, певцы, актеры и блоггеры записывают видеоролики, которые должны развлечь, вдохновить или успокоить детей, когда на улице звучит сирена, а в бомбоубежище — страшно или просто скучно.

Все — силами Фонда Восточная Европа и Министерства образования и науки Украины. В конце концов, бывает, что звезды лично спускаются в укрытие, чтобы развлечь малышей. Именно это недавно произошло в одной из столичных школ.

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Директор одной из киевских гимназий Евгений Поляков говорит: бомбоубежища оборудованы звуковой системой и видеоаппаратурой, так что дети смотрят познавательные передачи, танцуют и поют. А сейчас развлечениями школьников занимается уже не директор гимназии, а украинские знаменитости.

Среди них — группа Kalush, Сергей Притула, Анна Тринчер, Jamala.

В роликах, которые записывают звезды, есть не только обращения с мотивацией, но и задачи и упражнения для детей. Здесь же предлагают и психологические практики.

Сами дети признаются: хотя кампания стартовала совсем недавно, но для многих это действительно стало любимыми моментами во время тревоги.

Однако о хорошем настроении и ментальном состоянии ребенка нужно заботиться круглосуточно. Раньше мы рассказывали, как поднять настроение ребенку во время войны и что может помочь родителям в таких ситуациях.

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