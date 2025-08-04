Сергей Притула в четвертый раз стал отцом — кто родился в звездной семье

Телеведущий и шоумен, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула рассказал счастливую новость — он в четвертый раз стал отцом. В семье появился мальчик, которого назвали Марко.

Малыш родился несколько дней назад в Киеве. Сергей показал первое фото с сыном и рассказал некоторые подробности о рождении ребенка.

Сергей Притула в четвертый раз стал отцом

По словам Сергея, Марко родился 1 августа — в день, когда Киев был в трауре по погибшим от российской атаки.

— Более трех десятков человек, среди которых пятерка детей… Это тот момент, когда ты даже радость от появления малыша не можешь почувствовать сполна, потому что сердце разрывается от боли потери. Ибо нет во время такого горя чужих детей. Это — наши дети. Наши слезы. Наша общая боль, — заметил волонтер.

Для Притулы появление Марка, как и любого другого ребенка в Украине на свет, — это событие, которое произошло наперекор планам и желаниям врагов.

— Мы были, мы есть, мы будем. Мы будем рождаться, несмотря на их желание нашего исчезновения. Будем петь колыбельные, несмотря на вой сирен.

И, с Божьей помощью, взрастим самое сильное поколение украинцев — закаленных, с хорошей памятью и геномом устойчивости.

Он поблагодарил жену Катерину за осуществление общей мечты и шутливо отметил восстановление баланса мальчиков и девочек в семье.

Теперь у Сергея Притулы двое сыновей и две дочери: Дмитрий (2008 года рождения), Соломия (2017), Стефания (2021) и новорожденный Марко.

— Счастливой судьбы, Марк! Как бы дальше ни было сложно, ты родился в лучшей стране на планете Земля. Так что вырасти ее достойным сыном!

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Недавно Сергей Притула честно рассказал, за что чувствует вину перед старшим сыном Дмитрием.

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