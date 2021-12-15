Фильм “под елку” и музыкальный сюрприз: Оля Полякова поделилась планами на новогодние праздники

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о своих планах на рождественские и новогодние праздники. По словам исполнительницы, отдыхать в этом году ей не удастся, зато будет много работы.
Этим Полякова поделилась во время съемок нового проекта Александра Пономарева, передают Факты.Life.
В первый же день нового года певица приглашает украинцев в кинотеатры — смотреть ленту с ее участием.
— 1 января я и вся Украина отправится со мной в кинотеатр. На фильм Звезды по обмену, в котором я сыграла главную роль вместе с главным героем — Dzidzio, где мы обменялись телами.
Я буду играть мужчину, а он — женщину. Это очень хорошая семейная драма, где есть и потасовки, и погоня. Это кино красивое, на которое обязательно нужно идти! Всей семьей, с друзьями, коллегами.
Я буду играть мужчину, а он — женщину. Это очень хорошая семейная драма, где есть и потасовки, и погоня. Это кино красивое, на которое обязательно нужно идти! Всей семьей, с друзьями, коллегами.
Певица утверждает, что на фильме можно будет и посмеяться, и пореветь вволю.
А вот самой Оле пришлось вживаться в мужскую роль и примерить на себя образ импозантного мужчины.
— Я на Dzidzio смотрела. Начали с ходьбы, потому что мужчины по-другому ходят, держат осанку. Нужно было учить эту физиологию. Сначала была походка, потом — жесты, потому что женщины жестикулируют так, а мужчины — совсем иначе! Это нужно было сделать. Мы даже занимались с педагогами.
Исполнительница говорит, что готовилась полгода и еще год ушел на съемки фильма.
Это не какой-то фильм, снятый на скорую руку, это красивое, большое, очень дорогое кино. Но для зрителя оно не будет дорогим! Поэтому приходите, пожалуйста, — приглашает Полякова.
Это не какой-то фильм, снятый на скорую руку, это красивое, большое, очень дорогое кино. Но для зрителя оно не будет дорогим! Поэтому приходите, пожалуйста, — приглашает Полякова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
На Новый год работой звезда уже обзавелась. И гонорары — соответствующие.
— Конечно! Гонорары и удваиваем, и утраиваем. В этом году мы работаем в Буковеле, поэтому приходите на наш концерт (улыбается).
А всем украинцам Оля Полякова желает одного — крепкого здоровья.
— Здоровья пожелаю! Нас уже два года штормит от этой болячки (коронавирус — ред.), и я очень хочу, чтобы она куда-то делась. Я хочу, чтобы все были живы-здоровы, а все остальное мы заработаем. Главное — здоровье!
Тем временем на Рождество певица вместе с Александром Пономаревым и другими исполнителями готовит музыкальный сюрприз. Основная идея проекта — поделиться с украинцами любовью и теплом.
Мы все — украинцы, и потому в таких проектах объединяемся, чтобы показать, что мы любим свою страну, свои праздники, что мы любим друг друга. Потому чо все, что нам остается — это любовь.
Мы все — украинцы, и потому в таких проектах объединяемся, чтобы показать, что мы любим свою страну, свои праздники, что мы любим друг друга. Потому чо все, что нам остается — это любовь.
В основе проекта, рассказывает певица, именно семейное тепло и национальная идея.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)
Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)
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