Фільм “під ялинку” та музичний сюрприз: Оля Полякова поділилася планами на новорічні свята

Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла про свої плани на різдвяні та новорічні свята. За словами виконавиці, відпочивати цьогоріч їй не вдасться, натомість буде багато роботи.

Цим Полякова поділилася під час зйомок нового проекту Олександра Пономарьова, передають Факти.Life.

Про зйомки фільму Зірки за обміном

У перший же день нового року співачка запрошує українців до кінотеатрів — переглядати стрічку за її участі.

— 1 січня я і вся Україна піде зі мною в кінотеатр. На фільм Зірки за обміном, в якому я зіграла головну роль разом із головним героєм — Dzidzio, де ми обмінялися тілами. Я гратиму чоловіка, а він — жінку.

Це дуже хороша сімейна драма, де є і бійки, і переслідування. Це кіно красиве, на яке обов’язково потрібно йти! Всією родиною, з друзями, колегами.

Співачка переконує, що на фільмі можна буде і посміятися, і поревіти досхочу.

А от самій Олі довелося вживатися у чоловічу роль і приміряти на себе образ імпозантного мужчини.

— Я на Dzidzio дивилась. Почали з ходи, бо чоловіки по-іншому ходять, тримають поставу. Потрібно було вчити цю фізіологію. Спершу була хода, потім — жести, бо жінки жестикулюють так, а чоловіки — зовсім інакше! Це все треба було робити. Ми навіть займалися з педагогами.

Виконавиця каже, що готувалася впродовж півроку і ще рік пішло на зйомки фільму.

Це не якийсь фільм, знятий нашвидкуруч, це красиве, велике, дуже дороге кіно. Але для глядача воно не буде дорогим! Тому приходьте, будь ласка, — запрошує Полякова.

Про роботу на свята

На Новий рік роботою вже обзавелася. І гонорари — відповідні.

— Звісно! Гонорари і подвоюємо, і потроюємо. Цього року ми працюємо у Буковелі, тому завітайте до нас на концерт (усміхається).

А всім українцям Оля Полякова бажає одного — міцного здоров’я.

— Здоров’я побажаю! Нас вже два роки штормить від цієї болячки (коронавірус — ред.), і я дуже хочу, аби вона кудись поділась. Я хочу, аби всі були живі-здорові, а все інше ми заробимо. Головне — здоров’я!

Про музичний сюрприз

Крім того, на Різдво співачка разом з Олександром Пономарьовим та іншими виконавцями готує музичний сюрприз. Основна ідея проекту — поділитися з українцями любов’ю і теплом.

Ми всі — українці, і тому в таких проектах об’єднуємося, аби показати, що ми любимо свою країну, свої свята, що ми любимо одне одного. Бо все, що нам залишається — це любов.

В основі проекту, розповідає Оля, саме родинне тепло та національна ідея.

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