Коли святкують Старий Новий рік 2026: історія та традиції цього дня

Українці з трепетом очікують на прихід зими, адже цей час багатий на свята. Традиційно після Нового року люди також проводять Старий Новий рік.

Уся родина збирається за столом та святкує цей важливий день, який тісно переплітається з народними звичаями та релігійними обрядами. Тепер тебе, напевно, цікавить: через скільки днів буде Старий Новий рік?

Читай, коли святкують Старий Новий рік у 2026 році, а також які традиції з ним пов’язані.

Коли святкують Старий Новий рік 2026

Старий Новий рік завжди святкують у ніч з 13 на 14 січня. Це свято з’явилось після того, як люди зрозуміли, що юліанський календар є неточним.

Після прийняття григоріанського календаря Новий рік стали святкувати 1 січня. Однак православна церква відмовилась переходити на новий календар. Так виник Старий Новий рік.

Зараз різниця між юліанським та григоріанським календарем становить 13 днів, однак у майбутньому вона збільшуватиметься.

Старий Новий рік: традиції

Старий Новий рік святкують між двома великими церковними датами — Днем пам’яті преподобної Меланії (13 січня за Юліанським календарем, 31 грудня — за Григоріанським) та Днем пам’яті Василія Великого (14 січня за Юліанським календарем, 1 січня — за Григоріанським).

Тому 13 січня українці збираються родиною на Щедрий вечір та готують пишне застілля. Різдвяний піст уже закінчився, тож можна куштувати страви з м’яса, масла та навіть алкоголю. Головною окрасою стола вважається кутя.

Перед вечерею діти та молодь ходять по домівках та щедрують. А господарі дають їм за це гроші або солодощі. Так люди бажають одне одному здоров’я і достатку в новому році та огортають оселі позитивом.

У деяких регіонах парубки та дівчата водять Козу, грають у Маланку, щедрують з масками тощо.

А от після родинних посиденьок дівчата раніше любили збиратись та ворожити на наречених та свою долю.

На Василя зранку молоді хлопці ходять від оселі до оселі та посівають, при цьому приказуючи спеціальні вірші. Вони традиційно бажають щастя, вдалого врожаю та добробуту господарям дому.

Люди вірять, що на Старий Новий рік не можна виносити сміття та комусь щось позичати, але є ще низка заборон. Читай, що не можна робити на Старий Новий рік.

