Когда празднуют Старый Новый год 2026: история и традиции этого дня

Украинцы с трепетом ожидают прихода зимы, ведь это время богато праздниками. Традиционно после Нового года люди тоже проводят Старый Новый год.

Вся семья собирается за столом и отмечает этот важный день, который тесно переплетается с народными обычаями и религиозными обрядами. Теперь тебе, наверное, интересно: когда празднуют Старый Новый год?

Читай, когда отмечают Старый Новый год в 2026 году, а также какие традиции с ним связаны.

Когда празднуют Старый Новый год 2026

Старый Новый год всегда празднуют в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник появился после того, как люди поняли, что юлианский календарь неточен.

После принятия григорианского календаря Новый год стали отмечать 1 января. Однако православная церковь отказалась переходить на новый календарь. Так возник Старый Новый год.

Сейчас разница между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней, однако в будущем она будет увеличиваться.

Старый Новый год: традиции

Старый Новый год празднуют между двумя большими церковными датами — Днем памяти преподобной Мелании (13 января по Юлианскому календарю, 31 декабря — по Григорианскому) и Днем памяти Василия Великого (14 января по Юлианскому календарю, 1 января — по Григорианскому).

Поэтому 13 января украинцы собираются семьей на Щедрый вечер и готовят пышное застолье. Рождественский пост уже закончился, так что можно пробовать блюда из мяса, масла и даже алкоголя. Главным украшением стола считается кутья.

Перед ужином дети и молодежь ходят по домам и щедруют. А хозяева дают им за это деньги или сладости. Так люди желают друг другу здоровья и изобилия в новом году, а также окутывают дома позитивом.

В некоторых регионах парни и девушки водят Козу, играют в Маланку, щедруют с масками и т.д.

А вот после семейных посиделок девушки раньше любили собираться и гадать на женихов и свою судьбу.

На Василия утром молодые ребята ходят от дома к дому и посевают, при этом проговаривая специальные стишки. Они традиционно желают счастья, удачного урожая и благосостояния хозяевам дома.

Люди верят, что на Старый Новый год нельзя выносить мусор и кому-то одалживать, но есть еще ряд запретов. Читай, что нельзя делать на Старый Новый год.

