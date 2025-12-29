Віншування на Старий Новий рік: гарні та смішні святкові вірші для дітей

Традиція віншування на Старий Новий рік — дуже давня, вона народилася з бажання людей запрограмувати себе на хороше, заздалегідь налаштуватися на добробут, щастя і мир.
Зазвичай увечері 13 січня або зранку 14-ого діти та молодь ходять по домівках, щедрують, засівають та промовляють короткі святкові віншування, бажають, щоб новий рік був щедрим, родючим і багатим.
Віншування на Старий Новий рік — добірка віршів у нашому матеріалі.
Віншування на Старий Новий рік у віршах
Віршики для віншування найчастіше короткі й веселі, ритмічні, ми підібрали тобі ті, що легко запам’ятати.
Сію, сію, посіваю,
Щастя, долі вам бажаю.
Я посію на тепло,
І щоб світло в вас було.
Я посію вам пшениці,
Щоб ви мали паляниці.
Ще посію гарне жито,
Щоб скоріше в мирі жити.
Просо ще посію,
На віру й надію.
Та ще рису та пшона,
Щоб закінчилась війна.
Вже пуста моя торбина,
Хай все буде Україна. (Автор Юлія Гончарова)
***
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, Ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Усім щасливих вихідних!
Не загубіться ви у них!
Сьогодні Меланки, у вівторок Василь,
Свята потребують багато зусиль!
Знов треба їсти, знов треба пити!
Пощедрувати десь треба сходити!
Скільки вже можна так святкувати?
Коли будем просто відпочивати?
Всіх вас з святами я знову вітаю!
Здоров’я й терпіння усім побажаю!
Смачної куті і веселих щедрівок,
Достатку й добробуту в ваших домівках!
Хай збудуться мрії, здійсняться бажання,
В самотніх серцях запалає кохання!
Святкуйте, радійте, життю посміхайтесь,
І всі у середу на роботу вертайтесь!
Зі Старим Новим Роком!
Новорічні віншування на Старий Новий рік
Новорічні віншування — це весела і магічна мова свята, а щедрувальники, які бажають здоров’я, щастя, добробуту — невіддільна частина світлого ритуалу. Як обрати гарні слова віншувань — шукай їх у нашій невеличкій добірці.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
і млинці, і пиріжки ,
і пухнасті пампушки.
щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, засіваю!
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік Новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м’ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров’ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
Віншування на Старий Новий рік для дітей
Дитячі віншування роблять дім щасливішим. Тому господарі радіють, коли маленькі щедрувальники приходять із зерном, віршиками. сміхом і побажаннями — це найкращий початок року!
Сію, сію, посіваю з Новим роком всіх вітаю.
Посіваю по всій хаті, щоб були ви всі багаті.
Посіваю під віконцем, щоб ясніш світило сонце.
Посіваю до порога, щоб легка була дорога.
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Щоб було у вас і в стіжку,
І в мішку,
І в коморі,
І в оборі,
В ложці, в мисці,
І в колисці!
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
