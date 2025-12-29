Віншування на Старий Новий рік: гарні та смішні святкові вірші для дітей

Традиція віншування на Старий Новий рік — дуже давня, вона народилася з бажання людей запрограмувати себе на хороше, заздалегідь налаштуватися на добробут, щастя і мир.

Зазвичай увечері 13 січня або зранку 14-ого діти та молодь ходять по домівках, щедрують, засівають та промовляють короткі святкові віншування, бажають, щоб новий рік був щедрим, родючим і багатим.

Віншування на Старий Новий рік — добірка віршів у нашому матеріалі.

Віншування на Старий Новий рік у віршах

Віршики для віншування найчастіше короткі й веселі, ритмічні, ми підібрали тобі ті, що легко запам’ятати.

Сію, сію, посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на тепло,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна.

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна. (Автор Юлія Гончарова)

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію посіваю

Всім здоров’ячка бажаю!

Щоб жили усі ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

***

Усім щасливих вихідних!

Не загубіться ви у них!

Сьогодні Меланки, у вівторок Василь,

Свята потребують багато зусиль!

Знов треба їсти, знов треба пити!

Пощедрувати десь треба сходити!

Скільки вже можна так святкувати?

Коли будем просто відпочивати?

Всіх вас з святами я знову вітаю!

Здоров’я й терпіння усім побажаю!

Смачної куті і веселих щедрівок,

Достатку й добробуту в ваших домівках!

Хай збудуться мрії, здійсняться бажання,

В самотніх серцях запалає кохання!

Святкуйте, радійте, життю посміхайтесь,

І всі у середу на роботу вертайтесь!

Зі Старим Новим Роком!

Новорічні віншування на Старий Новий рік

Новорічні віншування — це весела і магічна мова свята, а щедрувальники, які бажають здоров’я, щастя, добробуту — невіддільна частина світлого ритуалу. Як обрати гарні слова віншувань — шукай їх у нашій невеличкій добірці.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки ,

і пухнасті пампушки.

щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м’ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров’ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

Читати на тему Щедрівки на Старий Новий рік: традиційні та сучасні привітання в українському стилі Зібрали найкращі українські щедрівки для твоїх привітань.

Віншування на Старий Новий рік для дітей

Дитячі віншування роблять дім щасливішим. Тому господарі радіють, коли маленькі щедрувальники приходять із зерном, віршиками. сміхом і побажаннями — це найкращий початок року!

Сію, сію, посіваю з Новим роком всіх вітаю.

Посіваю по всій хаті, щоб були ви всі багаті.

Посіваю під віконцем, щоб ясніш світило сонце.

Посіваю до порога, щоб легка була дорога.

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку,

І в коморі,

І в оборі,

В ложці, в мисці,

І в колисці!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Читай також про засівалки на Старий Новий рік: Сію, вію, посіваю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!