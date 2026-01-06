Коли приберуть ялинку в Києві 2026 — орієнтовні дати демонтажу

Зимові канікули та цикл різдвяних свят поступово добігають кінця. Для багатьох киян та гостей міста це сигнал, що головна святкова локація на Софійській площі незабаром змінить свій вигляд. Питання про те, коли приберуть ялинку в Києві, стає дедалі актуальнішим, адже кожен хоче встигнути зробити останнє святкове селфі біля ялинки.

Коли приберуть ялинку в Києві 2026: орієнтовні терміни від мерії

Попри те, що чіткого розпорядження з конкретним числом від міської влади поки немає, кияни вже намагаються з’ясувати, коли прибирають ялинку в Києві 2026. За попередніми прогнозами та досвідом минулих років, святкові конструкції почнуть розбирати у другій половині січня.

Зазвичай головний символ Нового року радує мешканців до завершення всіх великих свят. Оскільки цьогоріч Україна остаточно перейшла на новий календар, і цикл свят завершується швидше, логічно очікувати, що демонтажні роботи стартують після 15-20 січня.

Коли демонтують ялинку в Києві та як триватиме процес

Багато хто цікавиться не лише датами, а й технічною стороною питання: коли демонтують ялинку в Києві та чи довго триватимуть роботи? Розбирання конструкції такої висоти — процес складний. Спочатку комунальники знімають тисячі енергоощадних гірлянд та іграшок, а вже потім беруться за сам металевий каркас та штучну хвою.

Якщо ви плануєте візит у центр, майте на увазі: те, коли розберуть ялинку в Києві, залежатиме також від погодних умов та енергетичної ситуації. Сильні морози або завірюхи можуть трохи змістити графік робіт, проте орієнтир на кінець січня залишається незмінним.

Якого числа прибирають ялинку в Києві 2026: що кажуть комунальники

Конкретної відповіді на запит, якого числа прибирають ялинку в Києві 2026, поки не дають навіть у профільних відомствах. Проте ялинковий сезон» на Софійській зазвичай закінчується ближче до 20-х чисел місяця.

Організатори святкувань зазначають, що головне завдання — дати людям трохи світла та позитивних емоцій у важкі часи, тому поспішати з демонтажем у перші дні січня ніхто не збирався. Але вже за тиждень-два площа почне повертатися до свого звичного буденного вигляду.

Отже, якщо ви ще не встигли насолодитися атмосферою біля головного дерева країни, у вас є час приблизно до середини січня. Далі місто офіційно почне прощатися із новорічною казкою до наступного року.

