Для тебя Новости

Когда уберут елку в Киеве 2026 — ориентировочные даты демонтажа

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 января 2026, 18:00 3 мин.
Когда уберут елку в Киеве

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь