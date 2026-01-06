Когда уберут елку в Киеве 2026 — ориентировочные даты демонтажа

Зимние каникулы и цикл рождественских праздников постепенно подходят к концу. Для многих киевлян и гостей города это сигнал, что главная праздничная локация на Софийской площади вскоре изменит свой вид. Вопрос о том, когда уберут елку в Киеве, становится все более актуальным, ведь каждый хочет успеть сделать последнее праздничное селфи возле елки.

Когда уберут елку в Киеве 2026: ориентировочные сроки от мэрии

Несмотря на то, что четкого распоряжения с конкретным числом от городских властей пока нет, киевляне уже пытаются выяснить, когда убирают елку в Киеве 2026. По предварительным прогнозам и опыту прошлых лет, праздничные конструкции начнут разбирать во второй половине января.

Обычно главный символ Нового года радует жителей до завершения всех больших праздников. Поскольку в этом году Украина окончательно перешла на новый календарь, и цикл праздников завершается быстрее, логично ожидать, что демонтажные работы стартуют после 15–20 января.

Когда демонтируют елку в Киеве и как будет проходить процесс

Многие интересуются не только датами, но и технической стороной вопроса: когда демонтируют елку в Киеве и долго ли продлятся работы? Разборка конструкции такой высоты — процесс сложный. Сначала коммунальщики снимают тысячи энергосберегающих гирлянд и игрушек, а уже потом принимаются за сам металлический каркас и искусственную хвою.

Если вы планируете визит в центр, имейте в виду: то, когда разберут елку в Киеве, будет зависеть также от погодных условий и энергетической ситуации. Сильные морозы или метели могут немного сместить график работ, однако ориентир на конец января остается неизменным.

Какого числа убирают елку в Киеве 2026: что говорят коммунальщики

Конкретного ответа на запрос, какого числа убирают елку в Киеве 2026, пока не дают даже в профильных ведомствах. Однако «елочный сезон» на Софийской обычно заканчивается ближе к 20-м числам месяца.

Организаторы празднований отмечают, что главная задача — дать людям немного света и положительных эмоций в трудные времена, поэтому спешить с демонтажем в первые дни января никто не собирался. Но уже через неделю-две площадь начнет возвращаться к своему обычному будничному виду.

Итак, если вы еще не успели насладиться атмосферой возле главного дерева страны, у вас есть время примерно до середины января. Далее город официально начнет прощаться с новогодней сказкой до следующего года.

