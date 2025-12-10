Сколько стоит новогодняя елка 2025–2026: сравниваем цены в столице и регионах

С началом декабря во всех городах Украины открываются ёлочные базары — несмотря на войну и тревоги, украинцам хочется праздника с ароматом хвои.

Какая цена на живую ёлку и сосну на Новый год 2025-2026 — актуальная информация в материале.

Сколько стоит ёлка 2025: официальные цены ГП Леса Украины

Государственное предприятие Леса Украины официально начало продажу рождественских ёлок — и почти десять тысяч деревьев уже нашли свои дома!

В этом сезоне цены на официально приобретённые новогодние красавицы остались на уровне прошлого года:

ёлки — 210-250 грн;

ель или пихта — 240-280 грн;

ёлки в контейнерах — от 500 грн.

Самые выгодные цены — в лесистых регионах, то есть на Севере и в Полесье: Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов. Немного дороже — в южных и восточных регионах, а также возле крупных городов: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Николаев.

Все деревья ГП Леса Украины имеют бирки со штрих-кодом — это гарантия легальности. Проверить, откуда ёлка, можно онлайн на сайте: open.ukrforest.com.

Цена на ёлку на базарах в разных регионах Украины

В Житомире на ёлочном базаре цены на любой кошелёк! От 100 гривен за мини-ёлку до нескольких тысяч гривен за датские деревья.

Стандартные импортные деревца стартуют от 1000 грн, а премиум-класса — от 5 до 8 тысяч грн. Отечественные значительно дешевле — 100-300 грн. Популярны маленькие хвойники — их ставят в детские комнаты и на кухне.

А на Полтавщине цены ещё демократичнее: филиал хозяйства Слобожанский лесной офис предлагает недорогие сосны, и каждый покупатель может выбрать дерево под свой бюджет и размер жилья.

Цена новогоднего дерева зависит от его высоты. Метровую сосну обычную можно купить за 135 гривен, дерево от одного до двух метров стоит 150 гривен, а до трёх метров — 174 гривны.

В Киеве в этом году цены на ёлки и сосны примерно одинаковы, однако по сравнению с прошлым годом немного, примерно на 10 процентов, выше.

Самые дешёвые маленькие деревья можно приобрести у лесников — за 150 гривен, а вот за настоящих гигантов высотой до 5 метров просят до тысячи гривен.

В целом цена на ёлку или сосну зависит от высоты, пышности, цвета хвои и происхождения.

В Киеве также продают датские ёлки, их цена стартует от 1700 гривен, большие деревья стоят от 2500 и могут достигать 6 тысяч гривен.

Импортные сосны дешевле — дерево стоит 500 гривен и выше. Кроме живых ёлок и сосен, на столичных ёлочных базарах есть и праздничные композиции из веток, цены на которые колеблются в диапазоне 250-450 гривен.

Всего в Киеве будет работать почти полторы сотни официальных ёлочных базаров.

