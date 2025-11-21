Где можно купить елку в Киеве: адреса всех доступных локаций

Несмотря на нынешние вызовы, столица готовится подарить праздничную атмосферу киевлянам и посетителям — и приглашает бизнесменов стать частью этой волшебной традиции. Читай в материале, где купить елку в Киеве и детали ярмарки от Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА,
Где купить елку в Киеве: список локаций
С 4 декабря в городе начинается торговля легальными новогодними елками. В Киеве будет работать 141 официальная точка продаж, где предприниматели смогут реализовывать елки из лесхозов — экологичные, с сертификатами и полностью законные. 1-3 декабря состоится обустройство торговых площадок для елок, а уже с 4 до 31 декабря — открытие ярмарок и начало торговли.
Участие в официальных ярмарках означает:
- возможность вести бизнес честно и открыто;
- вклад в развитие города через налоги;
- доверие клиентов, предпочитающих проверенные елки;
- надежный сезонный заработок для малого и среднего бизнеса.
Где купить елку в Киеве: Голосеевский район
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
- ул. Степана Рудницкого, 6А
- ул. Васильковская, 8
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1)
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2)
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7
- просп. Академика Глушкова, 31А
- ул. Метрологическая, 19
- ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки “Феофаневский”)
- ул. Феодосиевское, Днепровское шоссе
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ “Республика”)
Где купить живую елку в Киеве: Дарницкий район
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Братства тарасовцев, 9
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- ул. Елены Пчелки, 2
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
- ул. Срибнокильская, 13
- ул. Ялтинская, 5А
- ул. Ялтинская, 5Б
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- ул. Александра Мишуги, 2
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- просп. Петра Григоренко, 26
- просп. Петра Григоренко, 41-43
- ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко по просп. Николая Бажана — станция метро “Позняки”)
- Днепровская набережная,17А (возле ТЦ «Новус»)
- ул. Александра Мишуги, 4
- ул. Заречная, 1
- мкр.Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой)
- ул. Здолбуновская, 17
Где можно купить елку в Киеве: Деснянский район
- ул. Рональда Рейгана, 4
- ул. Рональда Рейгана, 8
- просп. Червоной Калины, 15
- просп. Червоной Калины, 26
- просп. Червоной Калины, 44
- просп. Червоной Калины, 60/10
- просп. Червоной Калины, 95-97
- ул. Героев Энергетиков, 2
- ул. Героев Энергетиков, 4
- ул. Героев Энергетиков, 5
- ул. Героев Энергетиков, 6
- ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)
- станция метро “Лесная” (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станция метро “Черниговская”
Где купить елку в Киеве 2025: Днепровский район
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Андрея Малышко, 4А
- ул. Ивана Миколайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Радужная, 4
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Павла Тычины, 7
- просп. Соборности, 2/1
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
- ул. Регенераторная, 4
- ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ “Детский мир”)
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича
Где можно купить живую елку в Киеве: Оболонский район
- ул. Днепроводская, 1
- Площадь Петропавловская, 2
- просп. Владимира Ивасюка, 27Б
- просп. Владимира Ивасюка, 46
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А
- просп. Оболонский, 1Б
- просп. Оболонский, 52А
- просп. Оболонский, 45/28
- ул. Полярная, 8Б
- ул. Героев Днепра, 29В
- ул. Героев Днепра, 30
- ул. Героев Днепра, 32
- ул. Героев Днепра, 41
- ул. Иорданская, 17
- ул. Героев полка “АЗОВ”, 3
- ул. Героев полка “АЗОВ”, 12
- ул. Героев полка “АЗОВ”, 34
- ул. Александра Архипенко, 6А
- площадь Оболонская, 6
- просп. Литовский, 2
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾
- просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета “АШАН Почайна”)
Где купить живую елку в Киеве 2025: Печерский район
- бульв. Николая Михновского, 25
- бульв. Николая Михновского, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения “МИЛК БАР”)
Где елочные базары в Киеве: Подольский район
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4)
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1)
- ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина “Ева”, локация 2)
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ “Орнамент”)
- просп. Европейского Союза, 80
- ул.Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов)
- просп.Свободы, 28
- просп.Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов)
- ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов)
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов)
Где можно купить елку в Киеве 2025: Святошинский район
- бульв. Николая Руденко, 13
- бульв. Николая Руденко, 14
- бульв. Николая Руденко, 15
- ул. Василия Кучера, 5
- ул. Симиренко, 10
- ул. Симиренко, 17
- ул. Зодчих, 46
- ул. Зодчих, 62
- ул. Зодчих, 68/2
- ул. Тулузы, 2/58
- ул. Якуба Коласа, 23
- ул. Ирпенская, 76-80
- ул. Подлесная, 1
- ул. Академика Булаховского, 30
- ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
- ул. Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая)
Где купить елку в Киеве: Соломенский район
- бульв. Чоколовский, 19-21
- бульв. Чоколовский, 20
- бульв. Чоколовский, 1
- просп. Воздушных сил, 18/2
- ул. Соломенская, 33
- ул. Академика Шалимова, 37
- просп. Отрадный, 15/45
- ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ «Аркадия»)
- просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту)
- просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств)
- просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода)
Где купить живую елку в Киеве: Шевченковский район
- ул. Юрия Ильенко, 1
- ул. Даниила Щербаковского, 56
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты
- ул. Парково-Сырецкая, 10
- ул. Ольжича, 14
- ул. Елены Телиги, 31/1
- ул. Щусева, 5
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева
- ул. Дорогожицкая, 13/14
Ранее мы писали, в чем встречать Новый год 2026 — читай в материале идеи образов на праздник.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!