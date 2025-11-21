Где можно купить елку в Киеве: адреса всех доступных локаций

Несмотря на нынешние вызовы, столица готовится подарить праздничную атмосферу киевлянам и посетителям — и приглашает бизнесменов стать частью этой волшебной традиции. Читай в материале, где купить елку в Киеве и детали ярмарки от Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА,

Где купить елку в Киеве: список локаций

С 4 декабря в городе начинается торговля легальными новогодними елками. В Киеве будет работать 141 официальная точка продаж, где предприниматели смогут реализовывать елки из лесхозов — экологичные, с сертификатами и полностью законные. 1-3 декабря состоится обустройство торговых площадок для елок, а уже с 4 до 31 декабря — открытие ярмарок и начало торговли.

Участие в официальных ярмарках означает:

возможность вести бизнес честно и открыто;

вклад в развитие города через налоги;

доверие клиентов, предпочитающих проверенные елки;

надежный сезонный заработок для малого и среднего бизнеса.

Где купить елку в Киеве: Голосеевский район

пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича

ул. Степана Рудницкого, 6А

ул. Васильковская, 8

пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1)

пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2)

ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)

просп. Академика Глушкова, 16-16/7

просп. Академика Глушкова, 31А

ул. Метрологическая, 19

ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки “Феофаневский”)

ул. Феодосиевское, Днепровское шоссе

ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ “Республика”)

Где купить живую елку в Киеве: Дарницкий район

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Братства тарасовцев, 9

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 14

ул. Елены Пчелки, 2

пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

ул. Срибнокильская, 13

ул. Ялтинская, 5А

ул. Ялтинская, 5Б

пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской

ул. Александра Мишуги, 2

пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко

пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой

просп. Петра Григоренко, 26

просп. Петра Григоренко, 41-43

ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко по просп. Николая Бажана — станция метро “Позняки”)

Днепровская набережная,17А (возле ТЦ «Новус»)

ул. Александра Мишуги, 4

ул. Заречная, 1

мкр.Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой)

ул. Здолбуновская, 17

Где можно купить елку в Киеве: Деснянский район

ул. Рональда Рейгана, 4

ул. Рональда Рейгана, 8

просп. Червоной Калины, 15

просп. Червоной Калины, 26

просп. Червоной Калины, 44

просп. Червоной Калины, 60/10

просп. Червоной Калины, 95-97

ул. Героев Энергетиков, 2

ул. Героев Энергетиков, 4

ул. Героев Энергетиков, 5

ул. Героев Энергетиков, 6

ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса)

станция метро “Лесная” (ул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станция метро “Черниговская”

Где купить елку в Киеве 2025: Днепровский район

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Андрея Малышко, 4А

ул. Ивана Миколайчука, 9

ул. Миропольская, 25

ул. Радужная, 4

ул. Юрия Шумского, 1

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича

ул. Регенераторная, 4

ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ “Детский мир”)

пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

Где можно купить живую елку в Киеве: Оболонский район

ул. Днепроводская, 1

Площадь Петропавловская, 2

просп. Владимира Ивасюка, 27Б

просп. Владимира Ивасюка, 46

ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А

просп. Оболонский, 1Б

просп. Оболонский, 52А

просп. Оболонский, 45/28

ул. Полярная, 8Б

ул. Героев Днепра, 29В

ул. Героев Днепра, 30

ул. Героев Днепра, 32

ул. Героев Днепра, 41

ул. Иорданская, 17

ул. Героев полка “АЗОВ”, 3

ул. Героев полка “АЗОВ”, 12

ул. Героев полка “АЗОВ”, 34

ул. Александра Архипенко, 6А

площадь Оболонская, 6

просп. Литовский, 2

просп. Маршала Рокоссовского, ¾

просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета “АШАН Почайна”)

Где купить живую елку в Киеве 2025: Печерский район

бульв. Николая Михновского, 25

бульв. Николая Михновского, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения “МИЛК БАР”)

Где елочные базары в Киеве: Подольский район

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)

пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4)

ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1)

ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина “Ева”, локация 2)

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ “Орнамент”)

просп. Европейского Союза, 80

ул.Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов)

просп.Свободы, 28

просп.Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов)

ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов)

пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов)

Где можно купить елку в Киеве 2025: Святошинский район

бульв. Николая Руденко, 13

бульв. Николая Руденко, 14

бульв. Николая Руденко, 15

ул. Василия Кучера, 5

ул. Симиренко, 10

ул. Симиренко, 17

ул. Зодчих, 46

ул. Зодчих, 62

ул. Зодчих, 68/2

ул. Тулузы, 2/58

ул. Якуба Коласа, 23

ул. Ирпенская, 76-80

ул. Подлесная, 1

ул. Академика Булаховского, 30

ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)

ул. Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая)

Где купить елку в Киеве: Соломенский район

бульв. Чоколовский, 19-21

бульв. Чоколовский, 20

бульв. Чоколовский, 1

просп. Воздушных сил, 18/2

ул. Соломенская, 33

ул. Академика Шалимова, 37

просп. Отрадный, 15/45

ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ «Аркадия»)

просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту)

просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств)

просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода)

Где купить живую елку в Киеве: Шевченковский район

ул. Юрия Ильенко, 1

ул. Даниила Щербаковского, 56

пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты

ул. Парково-Сырецкая, 10

ул. Ольжича, 14

ул. Елены Телиги, 31/1

ул. Щусева, 5

пересечение улиц Елены Телиги и Щусева

ул. Дорогожицкая, 13/14

