Сколько дней до Нового года 2026: какой главный цвет и будем ли больше отдыхать

На землю уже опали пожелтевшие осенние листья, так что самое время посчитать, сколько дней до Нового года. Кажется, что времени с запасом и можно успеть все запланированное.

Но не успеешь ты несколько раз моргнуть, как будут гореть дедлайны, которые нужно закрыть до конца года.

Чтобы все успеть и распланировать, читай в материале, сколько дней осталось до Нового года 2026.

Сколько дней до Нового года 2026

До Нового года осталось не так много.

Будут ли дополнительные выходные на Новый год 2026

Во время военного положения дополнительные выходные отменяются. Но некоторые компании могут сами решать давать своим работникам отдохнуть немного больше или нет.

Поэтому, будут ли дополнительные выходные на Новый год 2026, нужно спрашивать у своего руководства и согласовывать этот вопрос с ними.

Также 2026 год начинается с четверга. Мы привыкли начинать все с понедельника, но, как показывает практика, не всегда это выходит. Так почему не попробовать начать новую жизнь в новом году с четверга? Еще, что стоит знать о следующем году — он не високосный.

Новый год 2026: какой цвет

По китайскому гороскопу, 2026 год — это год Красного Огненного Коня, который ассоциируется с оттенками красного. Поэтому именно в вещах такого оттенка стоит встречать Новый год.

В декоре дома и елки можно использовать красные игрушки, гирлянды, дождик и т.д.

Как поставить цели на Новый год

В новогоднюю ночь многие дают себе обещание улучшить свою жизнь, но мало кто действительно выполняет обещание. Новые привычки игнорируются, хобби откладываются, а о здоровье не заботятся.

Поэтому, чтобы в новом году жизнь улучшилась, нужно хорошо проанализировать все сферы своей жизни, чтобы знать, куда направить больше всего ресурса. Колесо баланса поможет понять, чего тебе не хватает и как поставить цели на новый год. Читай, что такое колесо баланса и как его сделать.

