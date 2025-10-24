Что нельзя готовить на Новый год 2026: советы по меню стола

Приближается 2026 год, который по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади – символа энергии, свободы и динамики. Согласно информации Знай.юа, стоит тщательно планировать новогоднее меню, чтобы не отпугнуть удачу.

Лошадь любит легкость, свежесть и натуральность, поэтому тяжелые, жирные и обработанные блюда могут оскорбить покровителя года, приводя к неудачам в финансах или карьере. Вместо этого выбирай яркие, свежие продукты: овощи, фрукты, рыбу, легкое мясо и травы.

Читай в материале, что нельзя готовить к Новому году 2026 и чего лучше избежать на столе.

Что нельзя готовить на Новый год 2026: список блюд

По рекомендациям специалистов следует избегать жирных и тяжелых блюд, которые будут тяготить желудок и противоречат динамической природе Лошади. В частности, не ставь на стол:

Свинину: Вместо традиционной свинины выбирай курятину, рыбу или говядину — Лошадь не любит тяжелое мясо, поэтому ее нельзя готовить на Новый год.

Жирные мясные блюда: Откажись от колбас, копченостей и блюд с большим количеством жира, таких как холодец или жареное мясо в пепел.

Блюда с майонезом: Традиционные салаты типа оливье лучше готовить с натуральными заправками, избегая купленного майонеза.

Полуфабрикаты и консервированные продукты: Лошадь ценит натуральность, поэтому пельмени из магазина или консервированные овощи — не вариант. Готовь на Новый год из свежих ингредиентов: фруктовые десерты или домашние роллы.

Тяжелые десерты: Кремовые торты или пирожные — не лучший выбор; выбирай легкие фруктовые десерты или имбирное печенье.

Острые и соленые закуски в избыточном количестве: Большое количество солений, маринованных овощей, грибов в уксусе или острых соусов раздражает огненную натуру Лошади.

Астрологи советуют баланс и приготовить на Новый год те блюда, которые не будут отягощать желудок: добавь яркие салаты с овощами, рыбу с травами, напитки с цитрусами. Такое меню не только привлечет удачу, но и сохранит здоровье после праздников.

