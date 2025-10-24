Що не можна готувати на Новий рік 2026: поради до меню столу

Наближається 2026 рік, який за східним календарем пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — символу енергії, свободи та динаміки. Згідно з інформацією Знай.юа варто ретельно планувати новорічне меню, щоб не відлякати удачу.

Кінь любить легкість, свіжість і натуральність, тому важкі, жирні та оброблені страви можуть образити покровителя року, призводячи до невдач у фінансах чи кар’єрі. Замість цього обирай яскраві, свіжі продукти: овочі, фрукти, рибу, легке м’ясо та трави.

Читай у матеріалі, що не можна готувати на Новий рік 2026 та чого краще уникнути на столі.

Що не можна готувати на Новий рік 2026: перелік страв

За рекомендаціями фахівців, слід уникати жирних і важких страв, які переобтяжують шлунок і суперечать динамічній природі Коня. Зокрема, не став на стіл:

Свинину: Замість традиційної свинини обирай курятину, рибу чи яловичину — Кінь не любить важке м’ясо, тому її не можна готувати на Новий рік.

Жирні м’ясні страви: Відмовся від ковбас, копченостей і страв з великою кількістю жиру, таких як холодець чи смажене м’ясо до попелу.

Страви з майонезом: Традиційні салати на кшталт олів’є краще готувати з натуральними заправками, уникаючи купленого майонезу.

Напівфабрикати та консервовані продукти: Кінь цінує натуральність, тому пельмені з магазину чи консервовані овочі — не варіант. Готуй на Новий рік зі свіжих інгредієнтів: фруктові десерти чи домашні роли.

Важкі десерти: Кремові торти чи тістечка — не найкращий вибір; обирай легкі фруктові десерти чи імбирне печиво.

Гострі та солоні закуски в надмірній кількості: Велика кількість солінь, маринованих овочів, грибів в оцті чи гострих соусів дратує вогняну натуру Коня.

Астрологи радять баланс та приготувати на Новий рік ті страви, які не будуть обтяжувати шлунок: додай яскраві салати з овочами, рибу з травами, напої з цитрусами. Таке меню не лише приверне удачу, але й збереже здоров’я після свят.

