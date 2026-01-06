Когда убирать елку: все об особенностях утилизации праздничного дерева 2026

Елка — красивое вечнозеленое дерево, которое устанавливают в доме накануне рождественско-новогодних праздников во всем мире. Его украшают самыми разными способами, чтобы создать дома праздничную атмосферу.

Однако убрать дерево — еще тот вызов. Когда убирать елку в 2026 году — читай в материале.

Когда убирать елку 2026 года: основные термины

Елки обычно убирают после завершения праздников, а во многих регионах Украины это происходит после 20 января. Если елка живая, то иглы начинают опадать раньше, и утилизация дерева может начаться уже после 7-8 января.

Когда убирать елку по церковному календарю: даты

Согласно церковным канонам, считается, что новогоднюю елку следует убрать в течение периода с 6 января (Крещение по новому календарю) до 14 января (Старый новый год).

Перед крещением дом полностью очищают от новогодних атрибутов и наводят порядок. В православной церкви считают, что елка — это не религиозное украшение, а светский атрибут.

Ведь в православии именно вертеп является главным символом Рождества.

На основе народных примет считается, что новогодняя елка сохраняет энергию последних дней года, поэтому важно от нее избавиться в первые недели нового года, в частности, за период 7-8 января.

Когда убирать елку по фэн-шуем 2026

По правилам фэн-шуй, елку следует убрать через неделю после начала нового года по китайскому календарю. Живые елки, установленные до 24 декабря, могут не продержаться долго, но искусственные могут оставаться на своем месте еще длительный период.

Если тебе пришлось избавиться от живой елки раньше, ты можешь поставить дома вазу с еловыми ветками или подвесить небольшой новогодний венок, который может украшать дом до конца января.

Живую елку рекомендуется убирать, если иглы начинают желтеть или осыпаться, что обычно происходит в течение 2-3 недель. В теплой квартире или около батареи дерево может осыпаться быстрее. Если подмечены признаки потери свежести, лучше вынести елку, ведь когда иголки осыпаются, убрать их будет нелегко.

Экологически правильным способом утилизации живой елки является не выбрасывать ее на свалку, а отнести в специальный пункт приема.

Там производится безопасная утилизация дерева, а из хвои изготовляют щепки или мульчу для растений. В Киеве на этот раз будет открыто 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации, которые будут работать с 4 января по конец месяца. Так что все желающие смогут отнести свои елки туда.

