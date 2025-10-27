Скільки днів до Нового року 2026: який головний колір та чи будемо більше відпочивати

На землю вже опало пожовкле осіннє листя, отже треба рахувати, скільки днів до Нового року. Здається, що часу із запасом і можна встигнути все заплановане.

Але не встигнеш ти кілька разів кліпнути, як уже горітимуть дедлайни, які треба закрити до кінця року.

Щоб усе встигнути й розпланувати, читай у матеріалі, скільки днів до Нового року 2026.

Скільки днів до Нового року 2026

До Нового року залишилося не так і багато.

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік 2026

Під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Але деякі компанії можуть самі вирішувати давати своїм працівникам відпочити трішки більше чи ні.

Тому, чи будуть додаткові вихідні на Новий рік 2026, треба питати у свого керівництва і погоджувати це питання з ними.

Також 2026 рік починається з четверга. Ми звикли починати все з понеділка, але, як показує практика, не завжди це виходить. То чому не спробувати почати нове життя у новому році з четверга. Ще, що варто знати про наступний рік — він не є високосним.

Новий рік 2026: який колір

За китайським гороскопом, 2026 рік — це рік Червоного Вогняного Коня, що асоціюється з відтінками червоного. Тому саме у речах такого відтінку варто зустрічати Новий рік.

У декорі будинку та ялинки також можна використати червоні іграшки, гірлянди, дощик тощо.

Як поставити цілі на Новий рік

У новорічну ніч багато людей дають собі обіцянку покращити своє життя, але мало хто дійсно виконує обіцянку. Нові звички ігноруються, хобі відкладаються, а здоров’я не покращується.

Тому, щоб у новому році життя покращилася, треба добре проаналізувати усі сфери свого життя, щоб знати, куди направити найбільше ресурсу. Колесо балансу допоможе зрозуміти, чого тобі не вистачає та як поставити цілі на новий рік. Читай, що таке колесо балансу та як його зробити.

