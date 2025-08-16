В чем встречать 2026: год Огненной Лошади, страсти и энергии

Существует давнее поверье: чтобы привлечь удачу на Новый год, праздновать лучше в цветах, которые нравятся символу года, тогда он узнает в тебе “своего” и щедро поделится благами.

Год 2026 по восточному календарю — Огненной Лошади. А она обожает насыщенные, теплые оттенки, напоминающие о страсти, закате и неуемной энергии.

Если хочешь получить ее расположение и зарядиться удачей, узнай, в каких цветах встречать 2026 год.

В чем встречать Новый год 2026: цвета удачи

Выбирая одежду для встречи Нового года Огненного Коня, обрати внимание на эти семь удачных цветов:

красный — лидер года, воплощает силу, страсть и победу;

оранжевый — цвет заката и ярких эмоциональных вспышек;

золотой — символ роскоши, тепла, уверенности и счастливых совпадений;

бордовый — глубокий и благородный оттенок;

коралловый — нежный, романтичный;

медный — стильный и благородный;

белый с золотыми акцентами — сияние успеха.





В каких цветах не стоит встречать Новый год 2026

Символ года Огненная Лошадь не терпит скуки и чрезмерной сдержанности. Так что лучше не встречать Новый год в платье черного, серого, синего и изумрудного цвета — они ассоциируются с прохладой, пассивностью, водной стихией и конфликтуют с Огнем.

Что одеть женщинам на Новый год 2026

Этот Новый год нужно встречать не просто красивой, а сиять, как пламя. Забудь о строгих офисных платьях — это твое звездное время!

Выбирай фасоны, подчеркивающие фигуру: приталенные модели, платья с открытыми плечами или спиной, глубоким декольте или высоким разрезом на ноге. Главное — оставаться изящной, без чрезмерной откровенности.

Цвета – смело выбирай красный, коралловый, бордовый, золотой или комбинируй их.

Ткани только подвижные: нежный шелк, сияющий атлас, блестящий люрекс, роскошный бархат или игривые паетки. Лошадь любит движение, пусть материал переливается и танцует вместе с тобой.



Из аксессуаров отдай предпочтение массивным колье, золотым серьгам-цепочкам, браслетам с камнями. Образ завершит небольшой клатч с металлическим блеском.

И не забывай о мелочах: маникюр должен подходить к нарядам, а аромат — окутывать теплом. Идеальные ноты — восточные, древесные и пряные.

Раньше мы писали о модных трендах 2025 года — цветах, фактурах, стилях, обуви.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!