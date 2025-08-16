У чому зустрічати 2026: рік Вогняного коня, пристраті та енергії

Існує давнє повір’я: щоб притягнути удачу на Новий рік, святкувати краще в кольорах, які подобаються символу року, — тоді він впізнає в тобі “свого” і щедро поділиться благами.

Рік 2026 за східним календарем — Вогняного Коня. А той обожнює насичені, теплі відтінки, що нагадують про пристрасть, захід сонця та невгамовну енергію.

Якщо хочеш мати його прихильність і зарядитися удачею, дізнайся, у яких кольорах зустрічати 2026 рік.

У чому зустрічати Новий рік 2026: кольори удачі

Обираючи одяг для зустрічі Нового року Вогняного Коня зверни увагу на ці сім вдалих кольорів:

червоний — фаворит року, втілює силу, пристрасть та перемогу;

оранжевий — колір заходу сонця та яскравих емоційних спалахів;

золотий — символ розкоші, тепла, впевненості та щасливих збігів;

бордовий — глибокий та шляхетний відтінок;

кораловий — ніжний, романтичний;

мідний — стильний і благородний;

білий із золотими акцентами — сяйво успіху.

В яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026

Символ року Вогняний Кінь не терпить нудьги та надмірної стриманості. Тож краще не зустрічати Новий рік у сукні чорного, сірого, синього та смарагдового кольору — вони асоціюються з прохолодою, пасивністю та водною стихією, що конфліктує з Вогнем.

Що одягнути жінкам на Новий рік 2026

Цей Новий рік потрібно зустрічати не просто гарною, а сяяти, немов полум’я. Забудь про строгі офісні сукні — це твій зоряний час!

Обирай фасони, які підкреслюють фігуру: приталені моделі, сукні з відкритими плечима чи спиною, глибоким декольте або високим розрізом на нозі. Головне — залишатися витонченою, без надмірної відвертості.

Кольори — сміливо вибирай червоний, кораловий, бордовий, золотий або комбінуй їх.

Тканини — тільки рухливі: ніжний шовк, сяючий атлас, блискучий люрекс, розкішний оксамит або грайливі паєтки. Кінь любить рух, тож нехай матеріал переливається й танцює разом із тобою.

З аксесуарів віддай перевагу масивним кольє, золотим сережкам-ланцюжкам, браслетам з каменями. Образ завершить невеликий клатч із металевим блиском.

І не забувай про дрібниці: манікюр має пасувати до вбрання, а аромат — огортати теплом. Ідеальні ноти — східні, деревні та пряні.

