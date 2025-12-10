Скільки коштує новорічна ялинка 2025-2026: порівнюємо ціни в столиці та регіонах

З початком грудня по всіх містах України відкриваються ялинкові базари — всупереч війні та тривогам українцям хочеться свята з ароматом хвої.

Яка ціна на живу ялинку та сосну на Новий рік 2025-2026 — актуальна інформація у матеріалі.

Скільки коштує ялинка 2025: офіційні ціни ДП Ліси України

Державне підприємство Ліси України офіційно розпочало продаж різдвяних ялинок — і майже десять тисяч дерев уже знайшли свої домівки!

В цьому сезоні ціни на офіційно придбані новорічні красуні залишилися на рівні минулого року:

ялинки — 210-250 грн;

ялина або ялиця — 240-280 грн;

ялинки в контейнерах — від 500 грн.

Найвигідніші ціни — у лісистих регіонах, тобто на Півночі та Поліссі: Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів. Трохи дорожче — у південних та східних регіонах, а також біля великих міст: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Миколаїв.

Усі дерева ДП Ліси України мають бирки зі штрих-кодом — це гарантія легальності. Перевірити, звідки ялинка, можна онлайн на сайті: open.ukrforest.com.

Ціна на ялинку на базарах у різних регіонах України

У Житомирі на ялинковому базарі ціни на будь-який гаманець! Від 100 гривень за мініялинку до кількох тисяч гривень за данські дерева.

Стандартні імпортні деревця стартують від 1000 грн, а преміумкласу — від 5 до 8 тисяч грн. Вітчизняні значно дешевші 100-300 грн. Популярними є маленькі хвойники — їх ставлять в дитячі кімнати та на кухні.

А от на Полтавщині ціни ще демократичніші: філія господарства Слобожанський лісовий офіс пропонує недорогі сосни, і кожен покупець може обрати дерева під свій бюджет і розмір оселі.

Ціна новорічного дерева залежить від його висоти. Метрову сосну звичайну можна купити за 135 гривень, дерево від одного до двох метрів коштує 150 гривень, а до трьох метрів — 174 гривні.

В Києві цьогоріч ціни на ялинки та сосни приблизно однакові, однак порівняно з минулим роком трохи, відсотків на 10, вищі.

Найдешевші маленькі дерева можна придбати у лісівників — за 150 гривень, та от за справжніх велетнів заввишки до 5 метрів просять до тисячі гривень.

Загалом ціна на ялинку чи сосну залежить від висоти, пишності, кольору хвої та походження.

В Києві також торгують данськими ялинками, їхня ціна стартує від 1700 гривень, більші дерева коштують від 2500 і можуть сягати 6 тисяч гривень.

Імпортні сосни дешевші — дерево коштує 500 гривень і вище. Крім живих ялинок і сосон, у продажу на столичних ялинкових базарах є і святкові композиції з гілочок, ціни на які коливаються у діапазоні 250-450 гривень.

Всього у Києві працюватиме майже півтори сотні офіційних ялинкових базарів.

