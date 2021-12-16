Ксенія Мішина зізналася, наскільки зріс її гонорар після участі в Холостячці

Українська акторка театру та кіно, перша українська Холостячка, суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.
Під час розмови Ксенія розповіла про акторські гонорари в Україні, найдорожчі проекти та зізналася, чи грала в проекті Холостячка.
Опиши себе як акторку трьома словами.
— Талановита, гарна, працьовита.
Оціни рівень своєї популярності від 0 до 10.
— Дев’яточка.
Який свій комплекс ти ще не подолала?
— Публічних виступів.
Які ролі дають грати найчастіше?
— Якихось там стерв.
Скільки тривала твоя найдовша знімальна зміна?
— Десь 36-38 годин. Це була Холостячка.
У Холостячці грала?
— Ні. Я сказала, що цей проект існуватиме тільки тоді, коли я буду робити так, як я відчуваю.
Хто твій найкращий партнер серед акторів?
— Артур Логай.
Наскільки зріс твій акторський гонорар після Холостячки?
— Трішки зріс… Ну, відсотків на 50.
Скільки заробляє в Україні професійний актор?
— Ти можеш заробляти від 500$ на день до 1000-1200$ за знімальний день.
За який проект ти отримала найбільший в житті гонорар?
— Клятва лікаря.
На якому авто їздить Ксенія Мішина?
— Jaguar.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Від якої пропозиції ти колись відмовилася?
— Руки та серця.
Скільки разів пропонували?
— Два рази.
Назви три головні якості справжнього чоловіка.
— Чесність, вірність, терплячість.
Сніданок в ліжку чи вечеря при свічках?
— Вечеря.
За що востаннє просила пробачення?
— Перед сином за те, що накричала.
Як тебе називають позаочі?
— Ксю, Міша.
А якщо вам теж до душі проект Холостячка і ви не завжди згодні з вибором головної героїні, пропонуємо почитати розбір психолога щодо Холостячки — чому нам часто подобаються ті, що програють.