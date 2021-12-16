Ксенія Мішина зізналася, наскільки зріс її гонорар після участі в Холостячці

Українська акторка театру та кіно, перша українська Холостячка, суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина дала бліц-інтерв’ю програмі Ранок у Великому Місті.

Під час розмови Ксенія розповіла про акторські гонорари в Україні, найдорожчі проекти та зізналася, чи грала в проекті Холостячка.

Опиши себе як акторку трьома словами.

— Талановита, гарна, працьовита.

Оціни рівень своєї популярності від 0 до 10.

— Дев’яточка.

Який свій комплекс ти ще не подолала?

— Публічних виступів.

Які ролі дають грати найчастіше?

— Якихось там стерв.

Про Холостячку

Скільки тривала твоя найдовша знімальна зміна?

— Десь 36-38 годин. Це була Холостячка.

У Холостячці грала?

— Ні. Я сказала, що цей проект існуватиме тільки тоді, коли я буду робити так, як я відчуваю.

Хто твій найкращий партнер серед акторів?

— Артур Логай.

Наскільки зріс твій акторський гонорар після Холостячки?

— Трішки зріс… Ну, відсотків на 50.

Про акторський заробіток

Скільки заробляє в Україні професійний актор?

— Ти можеш заробляти від 500$ на день до 1000-1200$ за знімальний день.

За який проект ти отримала найбільший в житті гонорар?

— Клятва лікаря.

На якому авто їздить Ксенія Мішина?

— Jaguar.

Від якої пропозиції ти колись відмовилася?

— Руки та серця.

Скільки разів пропонували?

— Два рази.

Назви три головні якості справжнього чоловіка.

— Чесність, вірність, терплячість.

Сніданок в ліжку чи вечеря при свічках?

— Вечеря.

За що востаннє просила пробачення?

— Перед сином за те, що накричала.

Як тебе називають позаочі?

— Ксю, Міша.

А якщо вам теж до душі проект Холостячка і ви не завжди згодні з вибором головної героїні, пропонуємо почитати розбір психолога щодо Холостячки — чому нам часто подобаються ті, що програють.