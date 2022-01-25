Чи можлива справжня любов на телепроектах — розбираємо на прикладі Холостяка

Один рік змінюється на інший, і після холодних зимових вечорів ми мріємо про тепло, яке розтопить лід всередині, що залишили після себе попередні стосунки. Або ж трапляється так, що навіть у найміцніших стосунках з’являється відчуття буденності.

В обох випадках ми звертаємося по допомогу до милих мелодрам початку 2000-х чи знаходимо в собі сили дочекатися весни, щоб знову стежити за розвитком чужих почуттів на проекті Холостяк.

Минуло вже більш як десять років, а глядачі побачили весілля лише однієї щасливої пари. Хоча про сильні почуття говорить чи не кожен учасник процесу. Чому так відбувається, розбираємось разом із психологинею Еленою Архіповою.

Традиційно усе розпочинається з вечірки, де й відбуваються перші знайомства головного героя, його потенційних обраниць та першої дилеми проекту – бути собою чи трохи кращою версією себе.

Як пояснює психологиня, багато хто має страх публічних виступів, до яких можна прирівняти й перебування перед знімальною групою. Тому коли вмикається камера, вони застигають на одному місці або починають говорити дурниці. Тобто хочуть вони цього чи ні, але вони не є стовідсотковою версією себе.

Крім того, показати своє справжнє “я” досить важко і на звичайних перших побаченнях, вже не кажучи про 20 конкуренток чи конкурентів та ще значну кількість людей зі знімальної групи. Віднайти хоча б очима потенційне уособлення слова кохання досить непросто, а відшукати внутрішнє “я”, яке у багатьох часто намагається у стресових ситуаціях сховатись, і поготів.

Якби тільки кожне побачення складалося з тисяч розкиданих пелюсток троянд навколо гелікоптерного майданчика з видом на розкішний захід! На жаль, це не так.

Крім пелюсток, навколо стоїть ще безліч різних людей зі знімальної групи, які спостерігають за вами, роблять зауваження та дають поради. Звичайно, почуватися розкуто буде дуже складно будь-кому.

Пізніше, звичайно ж, як і всі люди, герої адаптуються до нових умов. Реаліті-шоу, своєю чергою, намагається за короткий час показати, як мають розвиватись типові стосунки.

Елена Архіпова розповідає, що спочатку завжди йде стадія знайомства та групового спілкування, щоб придивитися одне до одного і зрозуміти, хто кому подобається.

Потім учасники переходять до побачень віч-на-віч, після чого проходять фазу медового місяця. Далі йде такий важливий етап, як знайомство з батьками, а після цього все закінчується пропозицією руки та серця.

Такий процес досить пришвидшений, щоб максимально наближено показати, як формуються близькі стосунки між людьми. Однак не варто очікувати, що дві людини перед безліччю камер після 12 тижнів нечастих зустрічей зможуть остаточно сказати, що це на все життя.

Які етапи проходять стосунки людей у звичайному житті?

Елена Архіпова виділяє загальну структуру формування стосунків, хоча і нагадує, що цей процес може проходити різними способами.

Етап 1: Перше враження

При першій зустрічі з кимось ви оцінюєте людину, а також намагаєтеся справити гарне враження.

Етап 2: Знайомство одне з одним

Цей етап дає вам змогу дізнатися, чи слід продовжувати будь-яку майбутню взаємодію, чи ні.

Етап 3: Занурення

Нарешті ви готові послабити пильність та емоційно вкластися в іншу людину. На цьому етапі ви відкриваєтеся найбільше: починаєте ділитися інтимними секретами, стаєте вразливими й проводите багато часу разом.

Етап 4: Об’єднання разом

Ви починаєте більше залежати одне від одного і відчуваєте почуття злиття. На цьому етапі ви всюди ходите разом, дивитеся одні й ті самі фільми та плануєте спільні поїздки до інших країн.

Етап 5: З’єднання

Цей останній етап насамперед фокусується на романтичних стосунках і є найвищим рівнем близькості. Тут ви публічно пов’язуєте себе виключно одне з одним через шлюб. Якою б не була ваша ситуація, цей заключний крок передбачає довгострокові зобов’язання.

Однак дехто на проекті все ж таки підсвідомо ігнорує всі можливі закони логіки та віднаходить у собі почуття, практично не знаючи людину, яка розподіляє щотижня троянди. Наприклад, перший холостяк України Макс Чмерковський відверто дивувався, що деякі дівчата закохувалися в нього після одного-двох побачень.

Елена Архіпова говорить, що пояснити цю тенденцію можна досить просто, оскільки Холостяка не обирають просто так. Він завжди виконує будь-які найсміливіші романтичні фантазії, тому й постає як перед дівчатами, так і перед глядачами в ідеальному світлі.

Проте комусь буває важко зрозуміти, де перетинаються реальність та фантазія.

Існує ж приклад пари Дарії Квіткової та Микити Добриніна, які дійсно закохалися та одружилися після завершення шоу Холостяк. “У чому ж їхній секрет?” — запитаєте ви.

Психологиня говорить: той факт, що деякі пари змогли знайти справжнє кохання на шоу, як і у звичайному житті, скоріше випадковість.

Чому ж тоді з’являється стільки закоханих в одного головного героя реаліті-шоу?

Зазвичай учасниці реаліті ізольовані від зовнішнього середовища та свого звичного кола спілкування. Їх ніщо не може відволікати від мети під назвою справжнє кохання. Щодня емоції продовжують підігріватись, а замкнуте середовище лише сприяє цьому, спотворюючи реальність.

Психологиня пояснює, що коли навколо всі говорять про те, що Холостяк або Холостячка — це найкраща людина на землі, а інших варіантів протилежної статі немає, створюється ефект дефіциту.

Ефект дефіциту означає, що ви надаєте чомусь занадто велику цінність, тому що зараз це вважається рідкістю.

Отже, учасниці/учасники проекту фокусуються на такому бажаному Холостяку або Холостячці й у них дійсно з’являються почуття. Ми ж, як глядачі, теж з часом звикаємо до певних персонажів та головного героя.

Якісь почуття можуть виникнути на проекті, але чи це здорове кохання, покаже лише час.

То чи можливе кохання на реаліті-шоу?

На ранніх стадіях знайомства, як у шоу, так і у реальному житті, найчастіше проявляється саме симпатія, стверджує Елена Архіпова. На такому рівні почуттів ми всі схильні підкреслювати спільні риси, применшувати відмінності та проектувати на людину те, що підсвідомо в ній шукаємо.

Іншими словами, люди на проекті романтизують стосунки, ґрунтуючи свої почуття на ідеї про когось або хвилюванні від потенційного кохання. Іноді навіть тоді, коли це суперечить реальності. Тому це лише закоханість, а для того, щоб розвинути таке сильне почуття, як кохання, потрібен час.

Зазвичай потрібно близько року, щоб завершити так звану фазу медового місяця і почати розуміти, як ви функціонуєте як довгострокова пара.

Чому парам рідко вдається зберегти теплі стосунки після завершення реаліті-шоу?

Коли учасники приходять на проект, вони найчастіше вірять в ідею, що любов сліпа. Іноді дехто уперто не хоче помічати фундаментальні несумісності, які стали б очевидними протягом кількох тижнів після звичайного знайомства.

Вони ігнорують несхожі стилі спілкування, відсутність фізичної привабливості, різні духовні цінності.

Виходячи з цього, у пари, яка складається на проекті, після всіх подій можуть виникнути проблеми у взаємодії, вирішенні конфліктів та взаємодопомозі. Однак у звичайному житті все це вважається дуже важливим для побудови здорових стосунків.

Для тих, хто закохався взаємно на проекті, побудувати гармонійні стосунки все одно буде складним завданням. Оскільки у будь-якому разі щаслива пара муситиме повернутися до реального життя, де потрібно пізнавати одне одного наново та знаходити порозуміння без камер і гриму.

Елена Архіпова наводить як приклад звичайну ситуацію, коли дівчина раптом може виявити, що перед нею вже не той “прекрасний принц”, який робив для неї грандіозні вчинки. Натомість поряд просто звичайний хлопець, який хоче сидіти вдома та дивитися кіно.

Або ж чоловік розуміє, що перед ним більше не та прекрасна Холостячка, яка зачаровувала його щовечора новими вбраннями та макіяжем, а просто дівчина, яка ходить вдома у халаті. Для учасників це може бути неприємним відкриттям та навіть розчаруванням.

Хіба взагалі не можна врятувати романтичну казку з екрана та зберегти стосунки?

Закохана пара має зрозуміти, що після того, як закінчилося реаліті, вони лише починають будувати стосунки.

По-перше, варто пам’ятати, що на проекті завжди присутній фактор стресу, а зйомки можна прирівняти до певного марафону. Щодня учасники повинні долати себе та якісь перепони.

Крім того, з часом конкуренція та напруження лише зростають, що значно виснажує психіку учасниць та Холостяка. Тому можна припустити, що пара виходить із реаліті втомленою і вже не має моральних сил на стосунки.

В цьому разі важливо не тиснути одне на одного і не вимагати чогось, а дати одне одному розслабитися і відпочити, тому що в стресовому стані людина бачить все у спотвореному світлі.

По-друге, треба все ж таки почати наново будувати стосунки у тій реальності, яка існувала ще до проекту. Не потрібно одразу пред’являти одне одному надто багато претензій.

Варто брати до уваги: відчуття, наче вони вже ціле життя прожили разом за дуже короткий термін — лише ілюзія. Тому парі потрібно повернутись до звичайного життя, пройти всі стадії здорової побудови стосунків і навчитися любити одне одного знову і знову, кожного дня.

Якщо ти з нетерпінням чекаєш нового сезону проекту та часто шукаєш трохи більше інформації про головного героя, читай правила життя Холостяка Алекса Топольського.