Возможна ли настоящая любовь на телепроектах — разбираем на примере Холостяка

Один год сменяется другим, и после холодных зимних вечеров мы мечтаем о тепле, которое растопит лед внутри, оставшийся после предыдущих отношений. Или бывает так, что даже в самых крепких отношениях появляется ощущение обыденности.

В обоих случаях мы обращаемся за помощью к милым мелодрамам начала 2000-х или находим в себе силы дождаться весны, чтобы снова следить за развитием чужих чувств на проекте Холостяк.

Прошло уже больше десяти лет, а зрители увидели свадьбу только одной счастливой пары. Хотя о сильных чувствах говорит каждый участник проекта. Почему так происходит, разбираемся вместе с психологом Еленой Архиповой.

Традиционно все начинается с вечеринки, где и проходят первые знакомства главного героя, его потенциальных избранниц, и первой дилеммы проекта — быть собой или лучшей версией себя.

Как объясняет психолог, у многих есть страх публичных выступлений, к которым можно приравнять и нахождение перед съемочной группой. Поэтому, когда включается камера, они застывают на одном месте или начинают говорить глупости. То есть хотят они этого или нет, но они не являются стопроцентной версией себя.

Кроме того, показать свое настоящее “я” довольно трудно и на обычных первых свиданиях, уже не говоря о 20 конкурентках или конкурентах и ​​еще значительном количестве людей со съемочной группы. Найти хотя бы глазами потенциальное олицетворение слова любовь довольно непросто, а отыскать внутреннее “я”, которое у многих часто пытается в стрессовых ситуациях спрятаться, и подавно.

Если бы только каждое свидание состояло из тысяч разбросанных лепестков роз вокруг вертолетной площадки с видом на шикарный закат! Увы, это не так.

Кроме лепестков, вокруг стоит еще множество разных людей со съемочной группы, наблюдающих за вами, делающих замечания и дающих советы. Конечно, раскрепоститься тут будет очень сложно любому.

Позже, конечно же, как и все люди, герои адаптируются к новым условиям. Реалити-шоу, в свою очередь, пытается за короткое время показать, как должны развиваться типичные отношения.

Елена Архипова рассказывает, что сначала всегда идет стадия знакомства и группового общения, чтобы присмотреться друг к другу и понять, кто кому нравится.

Затем участники переходят к свиданию с глазу на глаз, после чего проходят фазу медового месяца. Далее следует такой важный этап, как знакомство с родителями, а после этого все заканчивается предложением руки и сердца.

Такой процесс достаточно ускорен, чтобы максимально приближенно показать, как формируются близкие отношения между людьми.

Однако не стоит ожидать, что два человека перед множеством камер после 12 недель редких встреч смогут окончательно сказать, что это на всю жизнь.

Какие этапы проходят отношения людей в обычной жизни?

Елена Архипова выделяет общую структуру формирования отношений, хотя и напоминает, что этот процесс может проходить разными способами.

Этап 1: Первое впечатление

При первой встрече с кем-то вы оцениваете человека, а также пытаетесь произвести хорошее впечатление.

Этап 2: Знакомство друг с другом

Этот этап позволяет вам узнать, следует ли продолжать какое-либо будущее взаимодействие или нет.

Этап 3: Погружение

Наконец вы готовы ослабить бдительность и эмоционально вложиться в другого человека. На этом этапе вы открываетесь больше всего: начинаете делиться интимными секретами, становитесь уязвимыми и проводите много времени вместе.

Этап 4: Объединение вместе

Вы начинаете больше зависеть друг от друга и испытываете чувство слияния. На этом этапе вы всюду ходите вместе, смотрите одни и те же фильмы и планируете совместные поездки в другие страны.

Этап 5: Соединение

Этот последний этап прежде всего фокусируется на романтических отношениях и является самым высоким уровнем близости. Здесь вы публично связываете себя исключительно друг с другом через брак. Какова бы ни была ваша ситуация, этот заключительный шаг предусматривает долгосрочные обязательства.

Однако некоторые на проекте все же подсознательно игнорируют все возможные законы логики и находят в себе чувства, практически не зная человека, распределяющего еженедельно розы. К примеру, первый холостяк Украины Макс Чмерковский откровенно удивлялся, что некоторые девушки влюблялись в него после одного-двух свиданий.

Елена Архипова говорит, что объяснить эту тенденцию можно довольно просто, поскольку Холостяка не выбирают просто так. Он всегда исполняет любые смелые романтические фантазии, поэтому и предстает как перед девушками, так и перед зрителями в идеальном свете.

Однако кому-то бывает сложно понять, где пересекаются реальность и фантазия.

Есть же пример пары Дарии Квитковой и Никиты Добрынина, которые действительно влюбились и поженились после завершения шоу Холостяк. “В чем же их секрет?” – спросите вы.

Психолог говорит: тот факт, что некоторые пары смогли обрести настоящую любовь на шоу, как и в обычной жизни, скорее случайность.

Почему же тогда появляется столько влюбленных в одного главного героя реалити-шоу?

Обычно участницы реалити изолированы от внешней среды и своего привычного круга общения. Их ничего не может отвлекать от цели под названием настоящая любовь. Ежедневно эмоции продолжают подогреваться, а замкнутая среда только способствует этому, искажая реальность.

Психолог объясняет, что когда вокруг все говорят о том, что Холостяк или Холостячка – это самый лучший человек на земле, а других вариантов противоположного пола нет, создается эффект дефицита.

Эффект дефицита означает, что вы придаете чему-то слишком большую ценность, потому что сейчас это считается редкостью.

Таким образом, получается, что участники проекта фокусируются на таком желанном Холостяке или Холостячке и у них действительно появляются чувства. Мы же, как зрители, тоже со временем привыкаем к определенным персонажам и главному герою.

Какие-то чувства могут возникнуть на проекте, но здоровая ли это любовь, покажет только время.

Возможна ли любовь на реалити-шоу?

На ранних стадиях знакомства как в шоу, так и в реальной жизни чаще всего проявляется именно симпатия, утверждает Елена Архипова. На таком уровне чувств мы все склонны подчеркивать общие черты, преуменьшать различия и проецировать на человека то, что подсознательно в нем ищем.

Другими словами, люди на проекте романтизируют отношения, основывая свои чувства на идее о ком-то или волнении от потенциальной любви, иногда даже тогда, когда это противоречит реальности. Поэтому это только влюбленность, а для того, чтобы развить такое сильное чувство, как любовь, нужно время.

Обычно нужно около года, чтобы завершить так называемую фазу медового месяца и начать понимать, как вы функционируете в качестве долгосрочной пары.

Почему парам редко удается сохранить теплые отношения после завершения реалити-шоу?

Как только участники приходят на проект, они чаще всего верят в идею, что любовь слепа. Иногда некоторые упрямо не хотят замечать фундаментальные несовместимости, которые стали бы очевидны в течение нескольких недель после обычного знакомства.

Они игнорируют непохожие стили общения, отсутствие физической привлекательности, разные духовные ценности.

Исходя из этого, у пары, которая сложится на проекте, после всех событий могут возникнуть проблемы во взаимодействии, разрешении конфликтов и взаимопомощи. Однако в обычной жизни все это считается очень важным для построения здоровых отношений.

Для влюбившихся взаимно на проекте построить гармоничные отношения все равно будет сложной задачей. Поскольку в любом случае счастливая пара должна будет вернуться в реальную жизнь, где нужно узнавать друг друга заново и найти понимание без камер и грима.

Елена Архипова приводит как пример обычную ситуацию, когда девушка вдруг может обнаружить, что перед ней уже не тот “прекрасный принц”, совершавший для нее грандиозные поступки. А рядом просто обычный парень, который хочет сидеть дома и смотреть кино.

Или мужчина понимает, что перед ним больше не та прекрасная Холостячка, которая очаровывала его каждый вечер новыми нарядами и макияжем, а просто девушка, которая ходит дома в халате. Для участников это может оказаться неприятным открытием и даже разочарованием.

Разве вообще нельзя спасти романтическую сказку с экрана и сохранить отношения?

Влюбленная пара должна понять, что после того, как закончилось реалити, они только начинают строить отношения.

Во-первых, следует помнить, что на проекте всегда присутствует фактор стресса, а съемки можно приравнять к определенному марафону. Каждый день участники должны преодолевать себя и преграды.

Кроме того, со временем конкуренция и напряжение только растут, что значительно истощает психику участниц и Холостяка. Поэтому можно предположить, что пара выходит из реалити уставшей и уже не имеет моральных сил на отношения.

В этом случае важно не давить друг на друга и не требовать чего-либо, а дать друг другу расслабиться и отдохнуть, потому что в стрессовом состоянии человек видит все в искаженном свете.

Во-вторых, нужно все же начать заново строить отношения в реальности, которая существовала еще до проекта. Не нужно сразу предъявлять друг другу слишком много претензий.

Следует принимать во внимание: ощущение, будто они уже всю жизнь прожили вместе за очень короткий срок – только иллюзия. Поэтому паре нужно вернуться в обычную жизнь, пройти все стадии здорового построения отношений и научиться любить друг друга снова и снова, каждый день.

Если ты с нетерпением ждешь нового сезона проекта и часто ищешь немного больше информации о главном герое, читай правила жизни Холостяка Алекса Топольского.