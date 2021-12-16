Ксения Мишина призналась, насколько вырос ее гонорар после участия в Холостячке

Актриса театра и кино, первая украинская Холостячка, судья шоу Україна має талант Ксения Мишина дала блиц-интервью программе Ранок у Великому Місті.

Во время разговора Ксения рассказала об актерских гонорарах в Украине, самых дорогих проектах и ​​призналась, играла ли в проекте Холостячка.

Опиши себя как актрису тремя словами.

— Талантливая, красивая, трудолюбивая.

Оцени уровень своей популярности от 0 до 10.

— Девяточка.

Какой свой комплекс ты еще не преодолела?

— Публичных выступлений.

Какие роли дают играть чаще всего?

— Каких-то там стерв.

О Холостячке

Сколько длилась твоя самая длинная съемочная смена?

— Где-то 36-38 часов. Это была Холостячка.

В Холостячке играла?

— Нет. Я сказала, что этот проект будет существовать только тогда, когда я буду поступать так, как я чувствую.

Кто твой самый лучший партнер среди актеров?

— Артур Логай.

Насколько вырос твой актерский гонорар после Холостячки?

— Немножко вырос… Ну, процентов на 50.

Сколько зарабатывает профессиональный актер в Украине?

— Ты можешь зарабатывать от 500$ в день до 1000-1200$ за съемочный день.

За какой проект ты получила самый большой в жизни гонорар?

— Клятва врача.

На каком автомобиле ездит Ксения Мишина?

— Jaguar.

От какого предложения ты когда-то отказалась?

— Руки и сердца.

Сколько раз предлагали?

— Два раза.

Назови три главных качества настоящего мужчины.

— Честность, верность, терпеливость.

Завтрак в постели или ужин при свечах?

— Ужин.

За что последний раз просила прощения?

— Перед сыном за то, что накричала.

Как тебя называют за глаза?

— Ксю, Миша.

А если вам тоже полюбился проект Холостячка и вы не всегда согласны с выбором главной героини, предлагаем почитать разбор психолога по Холостячке — почему нам часто нравятся проигравшие.