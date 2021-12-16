Ксения Мишина призналась, насколько вырос ее гонорар после участия в Холостячке

Актриса театра и кино, первая украинская Холостячка, судья шоу Україна має талант Ксения Мишина дала блиц-интервью программе Ранок у Великому Місті.
Во время разговора Ксения рассказала об актерских гонорарах в Украине, самых дорогих проектах и призналась, играла ли в проекте Холостячка.
Опиши себя как актрису тремя словами.
— Талантливая, красивая, трудолюбивая.
Оцени уровень своей популярности от 0 до 10.
— Девяточка.
Какой свой комплекс ты еще не преодолела?
— Публичных выступлений.
Какие роли дают играть чаще всего?
— Каких-то там стерв.
Сколько длилась твоя самая длинная съемочная смена?
— Где-то 36-38 часов. Это была Холостячка.
В Холостячке играла?
— Нет. Я сказала, что этот проект будет существовать только тогда, когда я буду поступать так, как я чувствую.
Кто твой самый лучший партнер среди актеров?
— Артур Логай.
Насколько вырос твой актерский гонорар после Холостячки?
— Немножко вырос… Ну, процентов на 50.
Сколько зарабатывает профессиональный актер в Украине?
— Ты можешь зарабатывать от 500$ в день до 1000-1200$ за съемочный день.
За какой проект ты получила самый большой в жизни гонорар?
— Клятва врача.
На каком автомобиле ездит Ксения Мишина?
— Jaguar.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
От какого предложения ты когда-то отказалась?
— Руки и сердца.
Сколько раз предлагали?
— Два раза.
Назови три главных качества настоящего мужчины.
— Честность, верность, терпеливость.
Завтрак в постели или ужин при свечах?
— Ужин.
За что последний раз просила прощения?
— Перед сыном за то, что накричала.
Как тебя называют за глаза?
— Ксю, Миша.
А если вам тоже полюбился проект Холостячка и вы не всегда согласны с выбором главной героини, предлагаем почитать разбор психолога по Холостячке — почему нам часто нравятся проигравшие.