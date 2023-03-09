Мишина в новом сезоне Участкового с ДВРЗ — какие отношения связывают актрису с Вячеславом Довженко

На ICTV2 выходит третий сезон детективного сериала Участковый с ДВРЗ о работе полицейских-напарников на отдаленном столичном районе.

В нем сыграла также известная украинская актриса, блогер, телеведущая и главная холостячка страны Ксения Мишина. Она исполнила роль Марины — девушки местного бандита Вадика.

Героиня неожиданно появляется на ДВРЗ и очаровывает не только криминального авторитета района. Перед ее шармом не сможет устоять сам участковый Бондарь.

Сейчас также смотрят

Исполнитель главной роли Вячеслав Довженко признался, что впервые пришлось играть с Ксенией Мишиной романтические отношения в сериале.

Раньше мы уже снимались в разных проектах, но чтобы мы имели какие-то отношения — это впервые. Раньше бывало, я играл негодяя, а она — хорошую девушку, бывало наоборот, но чувства нас не сводили негде.

А здесь как раз будет мелодраматическая история. Я понимаю, что это может подбросить поводы для сплетен и раздутых историй, но мне все равно на то, — рассказал Вячеслав.

Но известных актеров объединяют не только рабочие отношения. Оказывается, Вячеслав и Ксения в жизни кумовья и вместе крестили ребенка общего друга.

— В третьем сезоне к нашему прекрасному актерскому составу присоединится Ксения. Мы с ней хорошие знакомые и кумовья — вместе крестили ребенка нашего общего агента Ивана, — поделился Вячеслав.

Также в сериале роли исполняют известная актриса и блогер Анастасия Цымбалару, звезда фильма Преданная Алеся Романова, эксучастник Дизель Шоу Олег Иваница и другие.

Съемки третьего сезона шли еще осенью 2021 года, но только сейчас канал ICTV2 анонсировал премьеру продолжения популярного сериала.

Смотри новый сезон Участкового с ДВРЗ на телеканале ICTV2 14 марта в 21:30.

Наши талантливые женщины вот уже который год врываются в мир кинематографа с совершенно нешаблонными работами. Читай про фильмы, снятые украинскими кинорежиссерами.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!