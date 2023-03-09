Шоу-биз
Эксклюзив

Мишина в новом сезоне Участкового с ДВРЗ — какие отношения связывают актрису с Вячеславом Довженко

Елена Яковлева, редактор сайта 09 марта 2023, 17:30
Які стосунки мають Ксенія Мішина та Вʼячеслав Довженко

Эксклюзивы
коли треба з'їжджати від батьків
Тебе 30, а ты до сих пор живешь с родителями? Когда пора съезжать от родителей и почему взрослые должны жить отдельно
ЛГБТ
Любить человека своего пола — это грех? Как ЛГБТ+ сообщество защищает Украину и почему его важно поддерживать
Ілля Левченко
Как и зачем отмечать 8 марта: рассказывает историк Малой академии наук Илья Левченко
Українські мультфільми
За кулисами мультфильма: кто озвучивает известных героев и как делается украинская мультипликация
Смотреть больше

Больше новостей
Гвардія
Гвардия наступления: возраст и как попасть в бригаду
Юсов
Как в Украину возвращают наших защитников и защитниц из плена — отвечает представитель ГУР
Как ухаживать за комнатной розой
Как ухаживать за комнатной розой – с этими советами твоя королева цветов будет прекрасной
причина відмови у субсидії
Кто может не получить субсидию в 2023 году: причины отказа
Смотреть больше

Материалы по теме

Фильмы снятые украинскими женщинами-кинорежиссерами
История, военная драма и страсть: десять фильмов, снятых украинскими женщинами-кинорежиссерами
gsl,shrf askvsd yf
О борьбе за права, сильных женщинах и любви: подборка фильмов на 8 марта
Лучшие украинские сериалы
Украинские сериалы: топ-5 самых интересных работ — выбор редакции Вікон
Найкращі серіали березня 2023: що подивитися весною
Они затянут тебя в свою вселенную: подборка интересных сериалов этой весны

Видео
Вибори

Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:02:28
Історія Назара Борознюка про реабілітацію дітей після протезування
У нас такая дружба! История врача, который реабилитирует деток после протезирования
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Карта бойових дій в Україні 09.03.2023 онлайн
Враг не перестает штурмовать Бахмут: карта боевых действий в Украине 9 марта в режиме онлайн
0:12:23
Украинские феминистки
История украинского феминизма гораздо древнее традиции коммунизма: Забужко об украинских феминистках
0:03:51
Мітинг у тбілісі
Митинг в Тбилиси: протестующие выдвинули свои требования
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США
Столкновения с полицией и десятки арестованных — что известно о массовых протестах в Грузии и реакцию мира на это
0:09:33
История бабушки-спасательницы
Приютила всех, кто нуждался! Бабушка Мария из Черниговской области стала ангелом для волонтеров и беженцев
0:03:15
Дроны для ВСУ
Инженеры из Черкасс собирают уникальных птиц — такие дроны еще никто не видел
0:03:56
Собственное дело
Государственная помощь бизнесу: что обещает дать Власна справа
Больше видео
Как ухаживать за комнатной розой
Читать дальше
Как ухаживать за комнатной розой – с этими советами твоя королева цветов будет прекрасной
Церковні свята в березні 2023 — календар церковних свят
Читать дальше
Преподобного Феодора, Торжество Православия и Сорок святых: церковный календарь на март 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь