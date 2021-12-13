Почему нам часто нравятся проигравшие — разбираем на примере Холостячки

Одиннадцать лет подряд мы смотрим реалити о красивых и успешных, которые ищут настоящую любовь на глазах у всей страны. И каждый раз, как впервые… разочаровываемся: “Ну как можно было ее/его выбрать?”

Хотя бы раз, но пролетала мысль, что лучше бы главные герои сделали выбор в пользу другого человека, проигравшего в этой любовной гонке.

Объяснить чувства других людей всегда сложно и до конца невозможно. А вот понять себя – более интересная задача.

Психолог Елена Архипова объяснила, почему мы так любим именно тех героев Холостяка и Холостячки, которые потерпели неудачу в шаге от счастья.

Дело в том, что славянский менталитет склонен жалеть проигравших.

Психолог уверяет, что такие чувства уходят вплоть к нашим славянским корням и древнему эпосу, где главным героям сопутствовала удача и делать что-то для успеха было не так уж необходимо.

Оттого у славян и такой подход к жизни — проявлять больше сочувствия к проигравшим, то есть людям, которые в чём-то не добились успеха, и хотеть, чтобы именно им повезло.

В отличие от США, которые на протяжении всей своей истории взращивали культ героев.

Чего только стоит любовь американцев к комиксам о сверхлюдях, практически всегда побеждающих зло.

Потому что у них есть культура восхищения людьми, которые чего-то добились в жизни и имеют какой-то успех.

Однако это лишь небольшая часть нашего подсознания, которая не полностью владеет нашими эмоциями.

Чего нельзя сказать о таком факторе, как жизненный опыт. Порой кажется, что мы это уже видели. Может быть, в нашей собственной жизни?

Елена Архипова утверждает, что людям свойственно даже неосознанно ставить себя на место героя из телевизора. Если человеку кажется, что эта ситуация настолько неприятна и несправедлива, и он сам бы не хотел в ней оказаться, то, конечно, он будет воспринимать её очень остро.

Поэтому если у него были такие же неприятные моменты в жизни, как у героев шоу, то он проецирует на них свою боль.

Кто-то с первой вечеринки выбирает себе любимого участника, кому-то нужно время, чтобы определиться. Однако некоторые, как и главные герои проекта, делают свой выбор только в финале.

И если у одних выбор совпадает, то другим приходится нелегко. Как и человек, которому не ответили взаимностью, зритель может испытывать не самые приятные эмоции и даже злиться.

Из-за этого все свои негативные чувства зритель выливает на “незаслуженного” победителя, так как поддерживал он совершенно другого героя.

Еще одним из последствий может быть недоверие к “счастливой паре”. Поскольку зритель не видит всех событий, которые проживают участники шоу, ему труднее понять их. По-другому выходит с проигравшим: нам понятна его боль. Люди могут просто думать, что “холостячка” и её новоявленный жених играют на публику, и не верить им, а чувства проигравшего для многих могут выглядеть более честно и натурально.

Ведь он так надеялся на взаимность, привязался к “холостячке”, но его отвергли (совсем как в жизни).

Еще одной из причин нашего сострадания Елена Архипова называет восприятие такого ощущения на одном уровне с чем-то добрым и хорошим.

Человек чувствует себя хорошим и правильным, ведь это так благородно — испытывать сострадание к тому, кто сейчас разбит и подавлен.

С другой стороны, наши чувства можно объяснить и простым интересом к человеку и желанием найти в нем ответы на вопросы о самих себе. Тогда нам легче понять свои эмоции, отыскать выход из проблемной ситуации и новый путь в жизни.

Людям интересно смотреть на то, как человек сможет пережить эти негативные чувства, связанные с расставанием.

Однако нужно быть осторожными в своей эмпатии и не искать идеала в том человеке, которому только что разбили сердце. Из этого, как утверждает психолог, редко получается что-то хорошее.

Возможно, они насмотрелись сериалов, в которых кто-то обязательно мучается из-за разбитого сердца. Именно поэтому они считают такого человека идеальным.

Однако, по словам Елены Архиповой, большинство людей предпочитает называть “идеалом” человека, который уже способен построить здоровые и зрелые отношения.

Во всяком случае, нужно помнить: еще не раз нам будет не нравиться выбор “холостяка” или “холостячки”. Мы будем относиться к их решениям скептически и сомневаться в логичности их поступков. Однако нам следует помнить, что любовь никогда не была о логических решениях.

А всем следующим “холостякам” и “холостячкам” хочется только напомнить: если будет понятно, что “холостячке” никто не понравился и никто не подошёл, то это решение для неё будет правильным.

И эта правда воспримется более спокойно, чем попытка сделать вид, что с выбранным кандидатом у вас любовь до гроба и самые искренние чувства (хотя на самом деле — это не так).

Однако нужно помнить, что иногда мы забываем о личных границах, особенно когда безгранично влюблены. Иногда именно это становится причиной расставания для многих пар, где была настоящая любовь. Поэтому узнай больше о личных границах и как не остаться одиноким.