Мы закрываемся за “личными границами” — психолог объяснил, в чем опасность

Когда мы очень долго общаемся с каким-то человеком, мы случайно можем нарушать его личные границы.

Мы ведь настолько привыкли к человеку, изучили его привычки, поведение и чувствуем себя его частью. Это работает со всеми, как с друзьями, семьей, так и со второй половинкой.

Конечно, нужно уметь отстаивать свои личные границы, но психолог Андрей Жельветро на своей странице в Instagram рассказывает, что чем больше люди обеспокоены своими границами, тем меньше у них шансов полюбить.

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Границы — это не волшебная таблетка. Это просто навык общения, как умение говорить “спасибо”. Он полезен. Но его не надо возводить в культ.

— Это делают (сильно переживают за свои границы — ред.) зашуганные люди, которые когда-то не смогли справиться с обидой. Они так и застряли на том этапе в своих страхах. Чтоб, не дай бог, этого не повторилось.

Андрей рассказывает, что важно научиться отпускать обиды, выражать и проживать эмоции, прощать себя за то, что не распознал негодяя в том человеке, учиться жизни у самой жизни, а не строить от нее баррикады.

— Я общаюсь с коллегами-психологами, и на вопросы про любовь они часто заводят разговоры про отстаивание своих потребностей, заявление своих границ и бла-бла-бла. Это уровень детского сада. Они все больше говорят о защите и все меньше — об умении доверять, просить, прощать, идти на компромиссы, слышать и чувствовать любимого, помогать, поддерживать, заботиться, любить его.

Почему в мире так много одиночества

По словам психолога, это происходит, потому что все меньше людей способны впустить к себе, в свою жизнь другого человека — открыться, довериться ему. Они замыкаются за “личными границами” и, как следствие, остаются одинокими.

Но даже если ты не одинок и у тебя есть проблемы в отношениях, то всегда нужно уметь решить проблему. Может быть, твои отношения переживают кризис. Напомним, что раньше мы рассказывали, какие кризисы бывают в отношениях.