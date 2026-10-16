Холостячка 2026: кто стал главной героиней нового сезона

В эфир телеканала СТБ возвращается романтическое реалити Холостячка. В долгожданном сезоне главной героиней станет известная актриса Антонина Хижняк. СТБ приглашает мужчин на кастинг телепроекта.

Рассказываем в нашем материале, почему Антонина Хижняк решила стать новой Холостячкой и как подать анкету на кастинг.

Холостячка 2026: Антонина Хижняк стала героиней нового сезона

Антонина Хижняк стала героиней нового сезона реалити Холостячка. Актриса известна украинским зрителям по ролям в таких сериалах и фильмах: Спіймати Кайдаша, Підміна, Слід, Викрадена на Різдво, Перші дні, Я – Надія, Зв’язок, Збори ОСББ, Коли ти вийдеш заміж?, Коли ти розлучишся? и т.д.

Тоня способна воплотить на экране любую роль, хоть драматическую, хоть комедийную. Но в реальной жизни для нее самое главное – это быть собой.

Одной из самых ярких ролей Антонины стала своенравная Мотря из Спіймати Кайдаша, реплики которой телезрители разобрали на цитаты. Создатели проекта обещают, что знакомство с самой Тоней будет еще более интересным.

Новая холостячка знает, чего хочет от романтических отношений. Хижняк стремится быть рядом с любимым, но и оставаться собой и не соглашаться на меньшее. В ее жизни уже есть одна большая любовь – это сын. Сейчас Антонина Хижняк готова открыть сердце тому, с кем можно построить настоящие отношения.

Как подать анкету на новый сезон Холостячки

Заполняй анкету на сайте СТБ, чтобы получить возможность стать героем Холостячки 2026 и построить отношения с Антониной Хижняк. В анкете расскажи о себе, своих интересах и ценностях, а также поделись видением идеальных для тебя отношений.

Напомним, что премьера Холостяка 15 сезон состоится 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ, на Netflix в Украине — через полтора часа после начала телепоказа.

В этот раз любовь будет искать известный украинский баскетболист Вячеслав Кравцов – бывший игрок НБА и многолетний капитан сборной Украины.

Фото: СТБ

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