Шоу-биз

Каша варится, а никак не сварится: Ксения Мишина об отношениях с Эллертом и как всё изминала война

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 23 июля 2022, 21:00
Мишина и Эллерт
Фото: Instagram

Больше новостей
Погода серпень 2022
От летнего зноя до осеннего дождя: какой будет погода в августе по прогнозу синоптиков
Як прибрати друге підборіддя
Хочешь избавиться от второго подбородка? Расскажем, как это сделать дома самостоятельно
Річард Гір
Сердце мира бьется в Украине! Выступление Ричарда Гира на Саммите первых леди и джентльменов
Як їжа впливає на наш настрійРиба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Рыба — от тревог, орехи — для мозга: как пища влияет на наше настроение
Смотреть больше

Материалы по теме

Річард Гір
Сердце мира бьется в Украине! Выступление Ричарда Гира на Саммите первых леди и джентльменов
Міла Куніс та Ештон Кутчер
У нас нет оружия, но есть влияние: Мила Кунис и Эштон Кутчер на Саммите первых леди и джентльменов
Синдром Туретта - що це таке, причини, симптоми, лікування
Избавляемся от мифов о синдроме Туретта: что это за болезнь на самом деле и как с ней жить
Карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є бензин
Отслеживай наличие топлива в реальном времени! ЛУН создал карту работающих АЗС Украины

Видео
Саміт перших леді та джентльменів

Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал статистику погибших и раненых украинских военных
Обстріл одеського порту 23.07.2022 - є постраждалі
Коварный обстрел одесского порта: последствия российской атаки и реакция МИД Украины
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Очень плохое соглашение: Олег Жданов о минусах договора об экспорте зерна
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022
Важно сохранять тишину, чтобы услышать планы врага — Наталья Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на юге
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие
0:06:27
Безпечне навчання
Укрытие на каждом этаже: как в Израиле организовано безопасное обучение и реально ли это в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
Больше видео
Як прибрати друге підборіддя
Читать дальше
Хочешь избавиться от второго подбородка? Расскажем, как это сделать дома самостоятельно
Річард Гір
Читать дальше
Сердце мира бьется в Украине! Выступление Ричарда Гира на Саммите первых леди и джентльменов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь