Каша варится, а никак не сварится: Ксения Мишина об отношениях с Эллертом и как всё изминала война

Война стала не только катализатором для исторических и дипломатических событий, но и нивелировала, отодвинула на задний план все межличностные конфликты. Известная украинская актриса Ксения Мишина открыла все карты, как она со своим сыном уезжали из Киева 24 февраля: ей помог победитель любовного шоу Холостячка, где она была главной героиней, Александр Эллерт.

Женщина дала интервью украинскому телеведущему СТБ Григорию Решетнику, для его программы Як ти? Известно, что Мишина с сыном, Эллерт и много их друзей вместе отправились в Буковель, где жили крупной компанией. Мишина отрицает возрождение романтических отношений между ней и Эллертом, но не исключает возможности возобновления дружеского общения.

Все проблемы отошли на задний план, когда жизнь изменилась в одну минуту.

Александр предложил Мишиной вместе поехать на запад Украины, и Ксения согласилась — с 10-летним сыном Платоном оставаться в столице было опасно.

Платон, кстати, обрадовался появлению маминого бывшего в их жизни: так мальчик чувствовал, что он в безопасности. Дочь самого Эллерта не отправилась с ним — она с мамой и младшим братом уехали из Украины.

Сейчас Ксения и Александр не общаются: актриса признается, что даже не знает, где он находится. И уверяет: вряд ли их романтические отношения возобновятся снова.

Каша варится, и все никак не сварится. Я просто могу сказать сейчас, что мы не вместе.

Раньше мы рассказывали, как Ксения Мишина возвращала домой из командировки: не могла сдержать слез, когда смотрела на результаты войны в Киевской области.

Читай нас в Telegram и реагируй на материалы редакции Викна-новости!