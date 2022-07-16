Кто вы такие, что вы сюда пришли? Ксения Мишина вернулась в Украину и увидела остатки войны в Киеве

Многие украинцы из-за войны были вынуждены уехать из Украины. Но прошло несколько месяцев, и мы наблюдаем, как часть граждан не выдерживает жизнь за границей и возвращается в родную землю. Особенно этот путь домой освещают украинские знаменитости.

Среди них и украинская актриса Ксения Мишина, недавно вернувшаяся домой из давно запланированной командировки из Бельгии. Когда ехала туда, плакала от осознания любви к стране. А когда теперь вернулась — от счастья, что снова дома.

Женщина признается: у нее были смешанные чувства, потому что не знала, что ее ждет в Украине.

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— Конечно, было тревожно. Возвращаться в несколько иную страну. В страну, где страшно, где нет близких людей, поскольку большинство уехало. Постоянные тревоги. Мы с Платоном их почти не слышали, поскольку 24 февраля я его забрала, и мы поехали в Западную Украину, — рассказала Мишина.

Когда Ксения вместе с сыном подъезжали к Киеву, смогли увидеть следы войны: разбитые дома, дороги, заправки.

Я просто ехала, у меня были слезы на глазах, я постоянно спрашивала себя — за что, кто вы такие?

А сейчас они делают то же в других регионах, охваченных боевыми действиями, — отметила актриса.

Уже по приезду в город, когда зашла в родную квартиру, Мишина поняла, как сильно любит свою страну, свой город и свой дом в Киеве.

— Когда зашла в квартиру, просто села на диван и поняла, как сильно я скучала по своей квартире.

Я поняла, как сильно хочу быть здесь и как сильно хочу, чтобы все закончилось и стало еще лучше, чем было.

Ранее Ксения Мишина давала откровенное интервью по поводу друзей в России, отношение к россиянам и видение украинцев после войны.

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