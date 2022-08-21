Шоу-биз

Участник шоу Холостячка Андрей Рыбак женился на своей любимой — прошли вместе пандемию и начало войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 августа 2022, 16:15
Андрій Рибак одружився
Фото: Instagram

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