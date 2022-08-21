Участник шоу Холостячка Андрей Рыбак женился на своей любимой — прошли вместе пандемию и начало войны

В Украине, несмотря на войну, пора свадеб стала самой урожайной. Особенно своих поклонников радуют в этом году герои шоу Холостяк и Холостячка.

Сначала женился Ираклий Макацария, а вчера, 20 августа, отпраздновал свадьбу и Андрей Рыбак.

Избранницей участника шоу Холостячка стала девушка Алина, которая ждала его возвращения с проекта. Именно с ней мужчина встречался до начала съемок, но решил поискать свое счастье с актрисой Ксенией Мишиной.

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За шаг от финала Андрей покинул шоу, после чего попытался возобновить предыдущие отношения. Уже на постшоу второго сезона Холостячки мужчина отважился на важный шаг и сделал предложение Алине.

Пережив все возможные проблемы, разные волны пандемии, разлуку и начало полномасштабной войны, молодожены решили не оттягивать счастливый момент и поженились в субботу, 20 августа.

Поздравить пару пришли и другие участники реалити Холостячка. Среди них были любимцы зрителей первого и второго сезона шоу Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко и Максим Тарапата.

Свадьбу устроили на крыше пентхауса, дополнив атмосферу множеством цветов и ярких огоньков, которые подсвечивали глаза молодоженов.

А пока большинство участников реалити не стремятся рассказывать о своей личной жизни, Ираклий Макацария поделился историей знакомства со своей любимой.

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