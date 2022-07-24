Светящиеся от счастья глаза: как прошла свадьба экс-Холостяка Иракли Макацарии

Он говорил, что встретил ту самую и наконец нашел свое счастье. Иракли Макацария долгое время оставался завидным женихом, искал свою судьбу в Украине на проекте Холостяк, а отыскал свою единственную у себя дома.

И несмотря на всю тьму, которая окутывает дни всего мира войной, мужчина продолжает поддерживать украинцев в борьбе за независимость.

И все же Иракли смог найти время и для личного счастья, чем несомненно порадовал своих поклонников.

Ранее экс-Холостяк рассказал Григорию Решетнику в проекте Как ты? об истории знакомства со своей невестой. Впервые он увидел ее на фото, затем случайно встретил на концерте, после чего просто не мог перестать думать о своей будущей жене.

Жениться мужчина решил еще за год до предложения, долго выбирал кольцо и очень переживал, чтобы оно понравилось его волшебной Лиге. Но все прошло так, как было запланировано.

Как планировалось признание в секретности, так же и прошла свадьба, о которой стало известно только недавно. Иракли Макацария сам первым поделился в историях Instagram несколькими фото и видео с торжества.

Позже начали появляться и радостные сообщения гостей, желавших всего наилучшего молодой семье и долгой счастливой жизни вместе.

Невеста сменила как минимум пять нарядов, среди них было и пышное свадебное платье, в котором и увидел Иракли свою невесту. По старой доброй традиции, мужчина не смог сдержать слез счастья от взгляда на любимую.

Позже невеста переодевалась в светлый костюм, более минималистические два белых и одно красное платья. В основном смена образов была обусловлена большим количеством номеров, сопровождавших вечер.

Иракли тоже не смог обойтись одним костюмом и успел одеться в национальный грузинский костюм. Однако больше всего дополняли образ молодоженов их сияющие от радости глаза.

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