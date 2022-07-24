Сяючі від щастя очі: як минуло весілля екс-Холостяка Іраклі Макацарії

Він говорив, що зустрів ту саму і нарешті знайшов своє щастя. Іраклі Макацарія довгий час лишався завидним нареченим, шукав свою долю в Україні на проекті Холостяк, а відшукав свою єдину у себе вдома.

І попри всю ту темноту, що оповиває дні всього світу війною, чоловік продовжує підтримувати українців у боротьбі за незалежність.

Та все ж таки Іраклі зміг знайти час і для особистого щастя, чим безсумнівно потішив своїх шанувальників.

Раніше екс-Холостяк розповів Григорію Решетніку у проекті Як ти? про історію знайомства зі своєю нареченою. Вперше він побачив її на фото, потім випадково зустрів на концерті, після чого просто не міг перестати думати про свою майбутню дружину.

Одружитись чоловік вирішив ще за рік до освідчення, довго обирав обручку та дуже переймався, щоб вона сподобалась його чарівній Лізі. Та все минуло так, як і було заплановано.

Як планувалось освідчення в секретності, так само і минуло весілля, про яке стало відомо лише нещодавно. Іраклі Макацарія сам першим поділився в історіях Instagram кількома фото та відео з урочистостей.

Пізніше почали з’являтись і радісні дописи гостей, що бажали всього найкращого молодій родині та довгого щасливого життя разом.

Наречена змінила як мінімум п’ять нарядів, серед яких була й пишна весільна сукня, у якій і побачив Іраклі свою наречену. За старою доброю традицією, чоловік не зміг стримати сліз щастя від погляду на кохану.

Пізніше наречена переодягалась у світлий костюм, більш мінімалістичні дві білі та одну червону сукні. Здебільшого зміна образів була зумовлена чималою кількістю номерів, що супроводжували вечір.

Іраклі теж не зміг обійтись лише одним костюмом та встиг одягнутись у національний грузинський костюм. Однак найбільше доповнювали образ молодят їх сяючі від радощів очі.

Ще одна щаслива подружня пара продовжує підтримувати Україну. Читай, як Міла Куніс та Ештон Кутчер виступили на Саміті перших леді та джентльменів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!