Учасник шоу Холостячка Андрій Рибак одружився зі своєю коханою — пройшли разом пандемію та початок війни

В Україні попри війну пора весіль стала найбільш врожайною. Особливо своїх шанувальників тішать цього року герої шоу Холостяк і Холостячка.

Спочатку одружився зі своєю коханою Іраклій Макацарія, а вчора, 20 серпня відсвяткував весілля й Андрій Рибак.

Обраницею учасника шоу Холостячка стала дівчина Аліна, яка чекала на його повернення з проекту. Саме з нею чоловік зустрічався до початку зйомок, але вирішив пошукати своє щастя з Ксенією Мішиною.

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За крок до фіналу Андрій покинув шоу, після чого спробував відновити попередні стосунки. Вже на постшоу другого сезону Холостячки чоловік наважився на важливий крок та зробив пропозицію Аліні.

Переживши усі можливі негаразди, різні хвилі пандемії, розлуку та початок повномасштабної війни, наречені вирішили не відтягувати щасливий момент та одружились у суботу, 20 серпня.

Привітати пару завітали й інші учасники реаліті Холостяка. Серед них були улюбленці глядачів першого та другого сезону Олексій Тригубенко, Євген Ковтуненко та Максим Тарапата.

Весілля влаштували на даху пентхауса, доповнивши атмосферу безліччю квітів та яскравих вогників, що підсвічували очі молодят.

А поки більшість учасників реаліті не прагнуть розповідати багато про своє особисте життя, Іраклій Макацарія поділився історією знайомства зі своєю коханою.

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