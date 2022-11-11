Увидеть прошлое, чтобы заглянуть в будущее: кто покинул шоу Холостяк и мечты найти любовь на проекте

Пройти по прошлым тропам, чтобы заглянуть в общее будущее. Звучать может сложнее, чем сделать героям шоу Холостяк на третьей неделе.

На своем пути к вечной любви каждой паре приходится проходить немало испытаний и познавать друг друга каждый день с другой стороны. И как знать, какой из них принесет счастье, а какой — расставание.

На этой неделе Холостяк пытался понять, насколько его увлечения совпадают с хобби участниц. И как оказалось, дойти до общего знаменателя мужчине не удалось только с одной девушкой, поэтому она покинула шоу.

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Кто покинул Холостяк в третьем выпуске

На свиданиях Холостяк уже не был столь категоричен, как на прошлой неделе, поэтому с одной девушкой мужчина решил расстаться именно на церемонии роз. Попрощалась с мечтой найти свою любовь на шоу в этот раз игрок сборной Украины по волейболу Людмила.

Холостяку не понравились взгляды девушки на воспитание малышей, в частности ее лояльность к использованию физической силы к детям.

Однако в долгосрочных отношениях бывает, что любое прикосновение партнера только портит настроение и вызывает желание убежать. Читай объяснение психолога, как вернуть нежность в отношениях.

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